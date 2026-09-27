Lexus compite de tú a tú con Mercedes y BMW con un SUV híbrido enchufable que apuesta por lujo y eficiencia

Coches y Motos 27 SEP 2026 - 23:49h.

La marca japonesa no tiene nada que envidiar a las alemanas

Lexus saca el modelo del mercado

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El Lexus NX 450h+ aborda el lujo desde un lugar diferente al de numerosos SUV alemanes. No busca una respuesta deportiva constante ni convierte cada elemento de confort en una opción independiente. Su propuesta reúne 309 CV, una cabina especialmente silenciosa y una mecánica enchufable capaz de realizar buena parte de la rutina sin utilizar gasolina.

La comparación con Mercedes y BMW resulta creíble precisamente por esa facilidad. El Lexus puede circular como eléctrico durante los desplazamientos habituales, viajar como híbrido cuando termina la batería y mantener una respuesta suave en ambos casos. No obliga al conductor a estar pendiente del sistema para funcionar correctamente.

La electricidad encaja con su carácter tranquilo

El conjunto combina un motor de gasolina de 2,5 litros con unidades eléctricas en ambos ejes. La potencia total alcanza 309 CV y la tracción total eléctrica aporta motricidad sin recurrir a una conexión mecánica convencional entre las ruedas delanteras y posteriores.

La batería permite homologar alrededor de 70 kilómetros eléctricos, dependiendo del equipamiento y las condiciones de medición. Con una recarga doméstica, esa distancia cubre los desplazamientos diarios de muchos usuarios. El motor térmico queda disponible para viajes y elimina la necesidad de buscar un cargador cuando se agota la energía utilizable.

A diferencia de algunos PHEV, el NX mantiene un funcionamiento híbrido eficiente cuando la batería llega a su nivel mínimo. Aprovecha la frenada regenerativa y alterna automáticamente las distintas fuentes de energía, evitando que el coche se comporte simplemente como un pesado gasolina.

Un lujo construido alrededor del silencio

Los asientos delanteros sujetan bien el cuerpo sin recurrir a formas exageradamente deportivas. La dirección es ligera, las maniobras resultan sencillas y la suspensión filtra con suavidad las irregularidades normales. El aislamiento reduce el ruido del viento, la rodadura y el motor térmico.

Dentro hay una gran pantalla orientada hacia quien conduce, instrumentación digital y controles físicos para la temperatura. Los mandos tienen un tacto preciso y las superficies acolchadas aparecen en las zonas de contacto. Lexus evita que el lujo dependa únicamente de una gran iluminación ambiental.

Según acabado, puede incluir asientos eléctricos, calefactados y ventilados, cámara periférica, proyección de información y un equipo de sonido avanzado. La dotación cerrada facilita comparar el precio real con el de un rival alemán después de añadir varios paquetes.

Espacio familiar con una imagen diferente

Las plazas posteriores admiten adultos y el maletero supera los 500 litros según configuración. La batería no destruye la utilidad del coche, por lo que puede asumir vacaciones y desplazamientos familiares sin grandes concesiones.

El exterior conserva la conocida parrilla de Lexus, faros afilados y una franja luminosa posterior. Hay personalidad, pero las formas están mejor integradas que en generaciones anteriores. Cuesta confundirlo con otro SUV incluso cuando no se ve el emblema.

Mercedes y BMW ofrecen modelos más deportivos y catálogos de personalización mucho más extensos. El NX 450h+ compite desde la eficiencia, el equipamiento y una comodidad especialmente cuidada. Para quien pueda cargar en casa y busque un SUV premium destinado a viajar relajadamente, el Lexus está perfectamente preparado para tratar de tú a tú a los alemanes.