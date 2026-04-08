Lexus sorprende con el NX más estilizado de toda su gama

Coches y Motos 08 ABR 2026 - 02:33h.

El NX es uno de los modelos más vendidos de la marca

Lexus impresiona con el RX más refinado de su historia

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El Lexus NX se mantiene como una de las propuestas más sólidas y atractivas dentro del segmento SUV premium, consolidando una fórmula que ha demostrado funcionar sin necesidad de cambios recientes. Su equilibrio entre diseño, calidad y eficiencia lo ha convertido en uno de los modelos más vendidos de la marca, reforzando su papel como pilar clave dentro de la gama. Lejos de reinventarse, el NX apuesta por una continuidad que sigue resultando plenamente competitiva.

Desde el punto de vista estético, el modelo destaca por una imagen muy reconocible y bien proporcionada. La carrocería combina líneas marcadas con superficies limpias, generando una silueta elegante pero con cierto dinamismo. El frontal mantiene la característica parrilla de gran tamaño, acompañada de unos grupos ópticos afilados que refuerzan su identidad visual. No es ningún secreto que Lexus ha construido una estética diferenciada, y el NX es uno de sus máximos exponentes.

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El perfil muestra un equilibrio cuidado entre robustez y fluidez, con una ligera caída del techo que aporta un toque más deportivo sin comprometer la funcionalidad. En la parte trasera, la firma lumínica horizontal refuerza la anchura visual y aporta un aire moderno que encaja con el conjunto. Este diseño global sigue siendo uno de sus principales argumentos frente a rivales más recientes.

Versiones altas: donde realmente destaca

El interior mantiene el enfoque premium característico de Lexus, con un habitáculo que prioriza la calidad de materiales y el confort de marcha. Los ajustes son precisos y la sensación general es de solidez, algo que se percibe en cada detalle. La tecnología disponible cumple con lo esperado en el segmento, ofreciendo una experiencia de uso clara y bien resuelta.

En el apartado mecánico, la gama gira en torno a soluciones electrificadas, con versiones híbridas e híbridas enchufables que destacan por su suavidad de funcionamiento. Este planteamiento permite mantener consumos contenidos y una conducción orientada al confort, sin buscar un enfoque especialmente deportivo.

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Cabe destacar que son las versiones superiores las que realmente permiten apreciar todo el potencial del modelo. Estas variantes incorporan un mayor nivel de equipamiento, mejores acabados y una experiencia más completa en todos los aspectos. Sin embargo, este salto cualitativo también se traduce en un incremento notable del precio, situándose en una franja elevada dentro del segmento.

Por todo ello, el Lexus NX continúa siendo una referencia por su diseño atractivo, su calidad de ejecución y su enfoque equilibrado. Aunque toda la gama resulta competente, son las versiones más completas las que definen su verdadero posicionamiento, incluso a costa de un precio más exigente dentro de su categoría.