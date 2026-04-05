Peugeot tiene un SUV que marca la diferencia entre los todocamino medianos

Coches y Motos 05 ABR 2026 - 09:12h.

El 3008 triunfa por diseño y precio en un segmento muy competitivo

Peugeot revisa el Peugeot 2008, uno de los SUV más bonitos de la marca, ahora a mejor precio

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El Peugeot 3008 se ha consolidado como una de las propuestas más completas dentro del segmento de los SUV compactos, gracias a un planteamiento que combina diseño, tecnología y practicidad en un formato equilibrado. En un mercado donde la oferta es cada vez más amplia, este modelo logra diferenciarse con una personalidad muy marcada y un enfoque que va más allá de lo puramente estético. No es ningún secreto que el éxito de este tipo de vehículos reside en su versatilidad, y el 3008 responde con solvencia a esa demanda.

Uno de los aspectos más destacados es su diseño exterior, que apuesta por una imagen moderna y reconocible. El frontal agresivo, junto con unas líneas bien definidas y proporciones robustas, refuerzan su carácter dinámico. Este lenguaje visual no solo aporta atractivo, sino que también contribuye a posicionarlo como una alternativa más sofisticada dentro de su categoría.

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El interior mantiene ese enfoque diferencial, con un habitáculo que prioriza la ergonomía y la digitalización. El conocido i-Cockpit introduce una disposición particular de los elementos, con un volante compacto y una instrumentación elevada que mejora la experiencia al volante. La calidad de los acabados y la sensación general transmiten un nivel acorde a lo esperado en el segmento.

Versatilidad y confort como claves de su éxito

Más allá de su diseño, el Peugeot 3008 destaca por las ventajas inherentes a su carrocería. Sin ser un todoterreno, ofrece una mayor altura libre al suelo que un turismo convencional, lo que permite afrontar caminos en peor estado con mayores garantías. Este tipo de configuración amplía sus posibilidades de uso, haciéndolo más versátil en situaciones donde un compacto o una berlina encontrarían mayores limitaciones.

La posición de conducción elevada es otro de sus puntos fuertes. Llama especialmente la atención cómo esta característica mejora tanto la visibilidad como la comodidad en el día a día. Además, facilita el acceso al vehículo, un aspecto cada vez más valorado, especialmente en entornos urbanos donde las paradas frecuentes son habituales.

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En el apartado dinámico, el 3008 ofrece un equilibrio notable entre confort y estabilidad. La suspensión está orientada a absorber irregularidades con eficacia, mientras que la dirección proporciona una respuesta precisa que favorece una conducción segura. Este comportamiento lo convierte en una opción válida tanto para trayectos urbanos como para viajes por carretera.

Por otro lado, la gama mecánica incluye opciones eficientes que permiten contener consumos sin comprometer el rendimiento. La presencia de versiones electrificadas refuerza su adaptación a las exigencias actuales del mercado, aportando una alternativa más sostenible.

Por todo ello, el Peugeot 3008 se consolida como un SUV que realmente marca la diferencia entre los todocamino medianos, gracias a una combinación coherente de diseño, confort y versatilidad que responde con eficacia a las necesidades actuales.