El SUV más elegante de Peugeot es la compra perfecta para los que quieren diseño y tecnología

Coches y Motos 27 MAR 2026 - 21:33h.

Recientemente renovado y con opciones mecánicas para todos los gustos

Peugeot tiene una nueva maravilla

Compartir







Kia Sportage, el Renault Arkana o el Nissan Qashqai… excelentes opciones en el segmento C-SUV. Sin embargo, el Peugeot 3008 es ese SUV pensado para quienes buscan algo más, pero sin pagar de más por llevar el nombre de una marca premium. Destaca por su equilibrio, su tecnología y su diseño diferencial. Pero tiene muchos más argumentos.

El Peugeot 3008 se ha reinventado por completo. Es más moderno. Más tecnológico. Y claramente más elegante. Peugeot ha apostado por un SUV con enfoque coupé. Más emocional. Más atractivo. Un coche que marca tendencia.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

El nuevo Peugeot 3008 es, para muchos, el más bonito de la historia de la marca

Su diseño es uno de sus grandes argumentos. Líneas fluidas. Perfil dinámico. Y una silueta muy trabajada. Transmite calidad y sensación premium. Es un SUV que entra por los ojos. Y que destaca frente a la competencia.

Pero no todo es estética. También hay una base muy sólida. Sus dimensiones lo sitúan en el centro del segmento. Mide 4.542 mm de largo. Tiene 1.895 mm de ancho. Y una altura de 1.641 mm. Además, ofrece un maletero de 520 litros. Muy aprovechable.

Antes de entrar en motores, toca hablar de precio. La versión de acceso arranca en 30.380 euros financiados. Al contado sube a 31.580 euros. Una cifra razonable. Más aún si tenemos en cuenta su nivel de tecnología y equipamiento.

El interior es otro de sus puntos fuertes. Desde el acabado Allure, incluye PEUGEOT i-Connect. También cámara trasera 180º. Faros ECO LED. Climatizador automático bizona. Y numerosos asistentes de conducción. Todo pensado para el confort.

Versiones mecánicas para todos los gustos

En el apartado mecánico, ofrece varias alternativas. El motor 1.2 turbo MHEV de 145 CV es la opción de acceso. Cuenta con tecnología híbrida ligera de 48V. Y etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. Una opción equilibrada.

Para quienes buscan más eficiencia, está el híbrido enchufable de 225 CV. Ofrece hasta 87 km en modo eléctrico. Y etiqueta CERO. Además, existe una versión 100% eléctrica de 210 CV. Con batería de 78 kWh. Y más de 526 km de autonomía WLTP.