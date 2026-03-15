Lexus impresiona con el RX más refinado de su historia

Coches y Motos 15 MAR 2026 - 14:44h.

El RX es un SUV top en muchos sentidos

Lexus saca el modelo del mercado

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El Lexus RX ha sido durante años uno de los modelos más representativos de la marca japonesa dentro del segmento premium. En su última evolución, el SUV refuerza ese posicionamiento con un enfoque todavía más refinado, combinando diseño elegante, tecnología avanzada y una gama mecánica marcada por la electrificación. El resultado es un vehículo que mantiene la filosofía tradicional de Lexus, basada en el confort, la calidad y la eficiencia.

La estética del nuevo RX muestra una evolución clara respecto a generaciones anteriores. El frontal adopta una interpretación más moderna del característico diseño de la marca, con una parrilla integrada de forma más armoniosa en el conjunto. Los faros, muy estilizados, aportan una mirada tecnológica que refuerza la identidad del modelo. Las superficies de la carrocería se presentan más limpias y fluidas, lo que contribuye a crear una imagen más sofisticada y equilibrada.

Con una longitud cercana a los 4,9 metros, el RX se sitúa entre los SUV premium de mayor tamaño dentro del mercado europeo. Sus proporciones permiten ofrecer un habitáculo amplio y cómodo, pensado tanto para el uso diario como para viajes largos. La distancia entre ejes favorece especialmente el espacio en las plazas traseras, donde los ocupantes disfrutan de una buena sensación de amplitud.

El interior es uno de los aspectos que mejor refleja el carácter refinado del modelo. El diseño del salpicadero apuesta por la simplicidad visual y por una disposición clara de los elementos. Una gran pantalla central concentra buena parte de las funciones del sistema multimedia, mientras que la instrumentación digital ofrece toda la información de conducción de forma clara y moderna. Los materiales empleados y el cuidado en los detalles transmiten un ambiente claramente premium.

Electrificación y confort como ejes del modelo

La gama mecánica del Lexus RX gira en torno a la tecnología híbrida, un campo en el que la marca japonesa cuenta con una larga experiencia. Las distintas versiones combinan motores de gasolina con sistemas eléctricos para ofrecer un equilibrio entre eficiencia y prestaciones. En este sentido, el modelo mantiene una filosofía centrada en la suavidad de funcionamiento y en la eficiencia energética.

El sistema híbrido convencional permite circular durante determinadas situaciones en modo eléctrico, especialmente en entornos urbanos o en maniobras a baja velocidad. Esta característica contribuye a reducir el consumo de combustible y a mejorar el confort acústico dentro del habitáculo, ya que el funcionamiento del conjunto mecánico resulta especialmente silencioso.

Cabe destacar que la gama también incorpora una versión híbrida enchufable que amplía las posibilidades del modelo. Gracias a su batería de mayor capacidad, esta variante puede recorrer decenas de kilómetros en modo totalmente eléctrico, lo que permite afrontar trayectos cotidianos sin recurrir al motor de combustión.

Por todo ello, el Lexus RX se consolida como uno de los SUV más refinados dentro del segmento premium. Su diseño elegante, su interior de alta calidad y su apuesta decidida por la electrificación refuerzan el posicionamiento de un modelo que continúa siendo uno de los referentes de la marca en el mercado.