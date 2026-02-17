Refuerza su apuesta por la excelencia en el servicio al cliente

Mejorando la continuidad de uso y la tranquilidad del conductor sin costes adicionales ni complicaciones

Lexus refuerza su apuesta por la excelencia en el servicio al cliente con la incorporación de Lexus MotiON, un nuevo programa de movilidad que ofrece vehículo de sustitución gratuito durante las operaciones de mantenimiento programado, mejorando la continuidad de uso y la tranquilidad del conductor sin costes adicionales ni complicaciones.

La iniciativa se integra en la experiencia global de la marca y está diseñada para que los usuarios mantengan su ritmo diario incluso cuando su vehículo pasa por el taller oficial. A través de este servicio, Lexus pone a disposición del cliente un automóvil de sustitución durante veinticuatro horas sin coste adicional, con la posibilidad de extender el beneficio hasta un máximo de seis días a lo largo del periodo de validez del programa.

Lexus MotiON está disponible durante cuatro años o hasta alcanzar los cien mil kilómetros desde la fecha de compra, lo que antes ocurra. Durante ese tiempo, cada intervención de mantenimiento programado realizada en la red oficial permite acceder a un día de vehículo de cortesía, siempre que se respeten los intervalos establecidos de un año o quince mil kilómetros. El programa está dirigido a todos los clientes que adquieran un vehículo nuevo de la marca en los Centros Autorizados de España con fecha de venta a partir del uno de enero de 2026.

Más allá de facilitar un coche alternativo, la iniciativa refleja la filosofía de la firma, centrada en el cuidado del detalle y en ofrecer una experiencia premium coherente en cada punto de contacto. Lexus entiende la movilidad como un concepto integral, en el que el servicio posventa desempeña un papel clave para generar confianza, fidelidad y satisfacción a largo plazo. Con este planteamiento, la marca elimina fricciones habituales asociadas al mantenimiento y convierte una parada técnica en una extensión natural de su propuesta de lujo.

Qué esperar de Lexus MotiON

Con Lexus MotiON, la compañía consolida su compromiso con el cliente durante todo el ciclo de vida del vehículo, demostrando que la excelencia no termina en la entrega del coche. El programa reafirma una visión de movilidad sin preocupaciones, alineada con las expectativas actuales del mercado premium y con una estrategia de posventa orientada a acompañar al usuario con soluciones prácticas, transparentes y coherentes con los valores de la marca Lexus, referente