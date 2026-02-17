El Nissan más bonito de la marca con etiqueta CERO por menos de lo esperado

Coches y Motos 17 FEB 2026 - 08:58h.

Casi 220 CV de potencia y más de 400 km de autonomía

Nissan recupera su mejor todoterreno

Hablar del Nissan Ariya es hablar del modelo más ambicioso de la marca en los últimos años. Un SUV eléctrico que presume de etiqueta Cero y que sorprende por su equilibrio entre precio y contenido. Parte desde 41.750 euros, sin ayudas. Una cifra competitiva para lo que ofrece.

Visualmente es impactante. Su diseño es limpio. Minimalista. Muy japonés. Muchos lo consideran el Nissan más bonito jamás fabricado. La iluminación Full LED, las líneas fluidas y su silueta coupé lo diferencian claramente de sus rivales.

El SUV eléctrico de Nissan para toda la familia

Por tamaño encaja perfectamente en el segmento D-SUV. Mide 4.595 mm de largo, 1.850 mm de ancho y 1.650 mm de alto. Ofrece una altura libre al suelo de 185 mm. El maletero cubica 468 litros, suficiente para un uso familiar exigente.

En el interior domina la tecnología. Dos pantallas digitales de 12,3 pulgadas presiden el salpicadero. Cuenta con Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto, cargador inalámbrico y servicios NissanConnect. También dispone de actualizaciones FOTA y cámara inteligente 360º.

La versión de acceso equipa un motor eléctrico de 218 CV y 300 Nm de par máximo. La batería es de 66 kWh. Homologa 403 km de autonomía WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza 160 km/h. Prestaciones más que suficientes.

Equipamiento muy top desde las versiones de acceso

En seguridad llega muy completo. Incorpora ProPILOT con Navilink, control de crucero adaptativo inteligente, asistente de atascos y frenada automática predictiva con detección de peatones y ciclistas. Añade detector de ángulo muerto, alerta de salida de carril y siete airbags.

El acabado Advance incluye portón trasero eléctrico manos libres, climatizador automático dual, parabrisas calefactado y asientos delanteros calefactables con ajuste eléctrico. Confort y tecnología en un mismo paquete.

Frente a modelos como el Skoda Enyaq iV, el Volkswagen ID.4, el Kia EV5 o el Peugeot 5008 eléctrico, el Ariya destaca por su diseño y su equipamiento de serie. Es eléctrico. Es sofisticado. Y cuesta menos de lo que muchos esperarían para un SUV de este nivel.