Skoda Octavia, más maletero que un SUV y consumo de compacto

Espacio para toda la familia y un consumo ideal para viajes largos

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

El Skoda Octavia es uno de esos coches que siempre aparecen cuando se habla de equilibrio. Espacio. Consumo contenido. Tecnología moderna. Y ahora, además, con etiqueta ECO. En un mercado dominado por los SUV, el Octavia demuestra que una berlina puede ofrecer incluso más practicidad.

Sus dimensiones lo sitúan en el corazón del segmento compacto grande. Mide 4.698 mm de largo, con una generosa batalla de 2.686 mm. Es bajo, con 1.470 mm de alto, lo que mejora la aerodinámica y el consumo. El ancho alcanza 1.829 mm. Todo pensado para aprovechar el espacio interior.

Maletero ideal para viajes largos

El gran protagonista es su maletero. Ofrece nada menos que 600 litros de capacidad mínima. Más que muchos SUV de tamaño medio. Es amplio. Regular. Fácil de cargar. Ideal para familias o para quien viaja con frecuencia. Pocos modelos pueden igualarlo en su categoría.

Con estas cifras, el Skoda Octavia es la alternativa lógica para quien busca espacio real y consumo contenido. Tiene más maletero que muchos SUV. Y como verás, gasta como un compacto. Una fórmula inteligente que sigue funcionando.

Menos de 5 litros cada 100 km

Bajo el capó encontramos un motor 1.5 TSI de cuatro cilindros turbo. Entrega 115 CV y 220 Nm de par máximo. Incorpora sistema mild-hybrid, lo que le otorga la etiqueta ECO de la DGT. Va asociado a una caja automática DSG de siete velocidades y tracción delantera.

En prestaciones cumple con solvencia. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos. Alcanza 203 km/h de velocidad máxima. Pero lo más destacado es su eficiencia. Homologa un consumo combinado de solo 4,9 l/100 km. Cifras propias de un compacto más pequeño.

En precio parte desde 31.254,52 euros al contado o 29.300 euros financiando. Una cifra ajustada para el tamaño y la tecnología que ofrece. Compite con modelos como el Audi A5, el Toyota Corolla Sedán o el Citroën C4 X, pero destaca por espacio y relación calidad-precio.

El acabado Selection ya viene muy completo. Incluye llantas de 16 pulgadas, faros LED, cámara trasera y sensores delanteros y traseros. También acceso sin llave, climatizador bi-zona y cuadro digital de 10 pulgadas. La pantalla central alcanza 13 pulgadas y es compatible con Apple CarPlay y Android Auto.