Renault Clio híbrido, ahora, rebajado: etiqueta ECO y bajo consumo por lo que cuesta un utilitario básico

Coches y Motos 15 FEB 2026 - 15:28h.

160 CV de potencia y menos de 4 litros cada 100 km

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

Compartir







El nuevo Renault Clio acaba de estrenar generación. Más moderno. Más tecnológico. Con mejor calidad percibida. Y ahora con un precio rebajado que lo convierte en una de las compras más interesantes del segmento. Especialmente si hablamos de su versión híbrida HEV.

En la gama existen dos versiones por debajo. Ambas con motor gasolina 1.2 TCe de 115 CV, disponibles con cambio manual o automático. Son opciones razonables. Más sencillas. Más tradicionales. Pero en esta ocasión el verdadero protagonista es el híbrido.

PUEDE INTERESARTE No es barato, pero este Renault es muy top

Así es el que, para muchos, es el mejor Renault Clio

El Clio HEV juega en otra liga. Desarrolla 160 CV y 270 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y alcanza 180 km/h. Son cifras propias de un utilitario deportivo ligero. Sin embargo, homologa un consumo medio de solo 3,9 litros cada 100 km.

Esa es su gran baza. Prestaciones altas con consumo mínimo. Además, cuenta con etiqueta ECO, lo que supone ventajas en ciudad y acceso a zonas restringidas. Todo ello desde 23.269 euros al contado o 22.532 euros financiado. Su precio sobre catálogo era de 27.335 euros. Un precio muy competitivo para un híbrido de 160 CV.

En tamaño sigue siendo práctico. Mide 4,12 metros de largo, con una batalla de 2,58 metros que garantiza buena habitabilidad. El maletero de 391 litros está entre los mejores de su categoría. Es un coche válido para todo. Ciudad. Carretera. Familia pequeña.

Una pesadilla para sus rivales

Frente a modelos como el Seat Ibiza, el Opel Corsa o el Peugeot 208, el Clio híbrido ofrece una propuesta más avanzada. Más potencia. Menos consumo. Mejor etiqueta ambiental.

Desde el acabado Evolution, el equipamiento ya es amplio. Pantalla openR link de 10,1”, cuadro digital de 7 pulgadas, control de crucero adaptativo con Stop & Go, frenada automática con detección de peatones y ciclistas, sensores traseros y conectividad con actualizaciones remotas FOTA.