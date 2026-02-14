6.700 euros de descuento dejan al Toyota C-HR híbrido a precio de SUV accesible pero con etiqueta ECO y 140 CV

Coches y Motos 14 FEB 2026 - 21:48h.

Si te gustaba el Toyota CH-R, este es un buen momento para estrenar uno

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

El Toyota C-HR siempre ha jugado en la liga de los SUV compactos con diseño diferencial. Un coche llamativo. Con carácter. Y con tecnología híbrida consolidada. Ahora, además, juega con una baza clave: un descuento de 6.700 euros que cambia completamente su posicionamiento.

Su precio de catálogo es de 35.387 euros. Pero actualmente se anuncia desde 30.750 euros al contado o 28.650 euros financiado. Una cifra que lo sitúa a nivel de muchos SUV generalistas más básicos. Pero el C-HR no es básico. Ni en imagen ni en tecnología.

No es casualidad que el Toyota C-HR esté entre los SUV más vendidos del momento

Con este descuento, el Toyota C-HR híbrido se convierte en una de las opciones más interesantes del momento. Un SUV con 140 CV, etiqueta ECO y mucha tecnología. Pero con un precio propio de un modelo más sencillo. Y eso, hoy, marca la diferencia.

Frente a rivales como el Kia Niro o el Mazda MX-30, el C-HR ofrece una combinación muy equilibrada. Diseño atractivo. Tecnología híbrida eficiente. Buen equipamiento. Y ahora, un precio realmente competitivo.

Por tamaño, se sitúa en la parte baja del segmento. Mide 4.362 mm de largo, 1.564 mm de alto y cuenta con una batalla de 2.640 mm. Es compacto por fuera. Muy manejable en ciudad. El maletero ofrece 358 litros, suficientes para el día a día y escapadas de fin de semana.

Así es el C-HR en oferta

Bajo el capó mantiene su sistema HEV 1.8 Hybrid. Combina un motor gasolina de 98 CV con uno eléctrico de 95 CV. La potencia conjunta alcanza los 140 CV. Hace el 0 a 100 km/h en 10,2 segundos. Y homologa un consumo medio de 4,7 l/100 km. Siempre con etiqueta ECO.

En conducción destaca por su suavidad. Especialmente en ciudad. La transición entre motor térmico y eléctrico es casi imperceptible. La eficiencia real es uno de sus grandes argumentos. Y también su fiabilidad probada.

El acabado Active, ya de acceso, viene muy completo. Incluye pantalla de 8 pulgadas, cuadro digital de 12,3”, climatizador bi-zona, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cámara trasera y control de crucero adaptativo inteligente. Nada esencial se queda fuera.

En seguridad va sobrado. Detector de ángulo muerto, asistente de carril, sistema pre-colisión, reconocimiento de señales, asistente en intersecciones, ocho airbags y múltiples sistemas avanzados. Todo de serie. Sin necesidad de añadir paquetes extra.