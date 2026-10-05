Lexus se lanza al mar con el LY680, el yate de lujo

Lexus amplía ahora las fronteras de su universo de lujo con el LY680

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Lexus amplía ahora las fronteras de su universo de lujo con el LY680, cuya comercialización internacional arranca tras su lanzamiento en Japón en 2024 y su presentación mundial oficial en marzo de este año.

El nuevo yate será protagonista del Salón Náutico Internacional de Fort Lauderdale, del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Bajo el lema “Descubre el escapismo”, Lexus propone entender la movilidad más allá del automóvil.

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El objetivo es crear un espacio privado en alta mar donde familiares y experiencias exclusivas puedan desconectar, compartir experiencias y disfrutar del viaje.

El LY680 deriva del anterior LY650 y amplía sus posibilidades a bordo. El flybridge crece aproximadamente 1.400 milímetros, mientras que la plataforma de baño gana otros 700 milímetros. El resultado es una eslora total de 20,63 metros.

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Lujo japonés con vocación oceánica

La historia marítima de Lexus comenzó en 2017, cuando Toyota Marine y la marca presentaron el Lexus Sport Yacht Concept. Dos años después llegó el LY650, un yate de 19,8 metros que trasladó al mar la filosofía de diseño Lexus.

Esta evolución encaja en la visión de movilidad de 360 grados defendida por la compañía: una idea que extiende su universo desde la tierra hacia el mar y el aire. El LY680 representa, así, una nueva interpretación del lujo y de la libertad.

Su exterior interpreta la filosofía de diseño L-finesse, mientras el interior apuesta por el confort y la atención al detalle. Lexus también destaca una navegación estable y refinada, acompañada de un elevado nivel de confort e insonorización.

La propuesta busca que el propio desplazamiento forme parte de la experiencia. Más que limitarse a transportar pasajeros, el LY680 pretende convertirse en un destino privado sobre el agua, con espacios pensados para prolongar la estancia y disfrutar del entorno.

Tecnología y artesanía de Horizon Group

Para desarrollar el proyecto, Lexus ha recurrido a Horizon Group, uno de los fabricantes de yates de lujo más reconocidos de Asia. La colaboración combina el diseño y la experiencia de Lexus con la capacidad constructiva y artesanal de su socio.

Lexus se ocupa del diseño y de crear la experiencia general, mientras Horizon Group aporta conocimientos técnicos, producción desarrollados durante años de construcción de grandes yates. También se incorporan métodos de producción adaptados del Toyota Production System.

El resultado refleja una colaboración entre dos especialidades: la identidad de una marca de lujo y la experiencia de un constructor marítimo. El LY680 pretende llevar esa combinación a clientes de nuevos mercados internacionales para sus clientes a escala internacional también.

En cifras, el yate mide 20,63 metros de largo y 5,76 metros de ancho. Su sistema de propulsión emplea dos unidades Volvo Penta IPS 1350/1050, mientras que el depósito de combustible alcanza 4.012 litros.

El depósito de agua dulce ofrece una capacidad de 852 litros. A bordo dispone de tres camarotes, preparados para alojar hasta seis huéspedes, mientras la capacidad máxima de pasajeros asciende a 15 personas.

Con esta expansión, Lexus refuerza su estrategia para explorar nuevas formas de movilidad y trasladar sus valores. El LY680 representa la expresión marítima de esa filosofía: un refugio privado donde diseño, artesanía, confort y navegación se unen.

El océano se convierte así en el nuevo escenario de Lexus. Con el LY680, la marca amplía su propuesta de lujo y plantea una experiencia concebida para descubrir el mar desde una perspectiva más exclusiva.