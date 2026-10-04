El Lexus más elegante de los últimos años es de 2020

Coches y Motos 04 OCT 2026 - 16:12h.

Lexus dejó de fabricar este deportivo de los que ya quedan pocos en el mercado

Lexus inventa el coche de seis ruedas

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Lexus ha fabricado berlinas de lujo, deportivos y SUV de todo tipo. Sin embargo, pocos modelos han conseguido llamar tanto la atención como el LC 500 Cabrio de 2020. La versión abierta del gran turismo japonés convirtió al LC en un coche todavía más especial. Y el paso de los años apenas ha perjudicado a una imagen que sigue resultando espectacular.

El LC 500 Cabrio llegó a España en 2020 como la versión descapotable del coupé que Lexus comercializaba desde años antes. Conservó prácticamente intactas sus proporciones, pero sustituyó el techo por una capota de lona eléctrica. El resultado fue un gran turismo de 4,76 metros de largo, 1,92 de ancho y solo 1,35 metros de alto.

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Lexus cuidó especialmente la transformación. La capota podía abrirse en 15 segundos y cerrarse en 16. La marca también trabajó la aerodinámica para reducir las turbulencias dentro del habitáculo. No se trataba únicamente de crear un descapotable bonito. El objetivo era conservar el confort y refinamiento propios de uno de los coches más exclusivos de Lexus.

Un deportivo de los que ya no quedan

Pero buena parte de su atractivo estaba debajo del capó. El LC 500 utilizaba un V8 atmosférico de 5,0 litros, una mecánica cada vez más difícil de encontrar. En la especificación española desarrollaba 477 CV y 540 Nm, enviados a las ruedas traseras mediante una transmisión automática de diez velocidades.

Las prestaciones estaban a la altura. El Lexus podía acelerar de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos y alcanzar 270 km/h. Pero sus cifras no contaban toda la historia. Lexus buscó que el sonido del V8 formara parte de la experiencia, especialmente cuando se circulaba con la capota abierta.

El habitáculo también mostraba claramente su condición de buque insignia. Había cuero, volante calefactado, un completo equipamiento de confort y numerosos asistentes de seguridad. Todo ello tenía un precio. El LC 500 Cabrio Luxury costaba 155.000 euros cuando llegó al mercado español, por lo que nunca fue precisamente un coche para todos los bolsillos.

Unidades de segunda mano 50.000 euros más baratas

La situación cambia al buscar un LC 500 Cabrio de segunda mano, aunque sigue siendo un coche caro y bastante exclusivo. Actualmente se puede encontrar en España una unidad de 2021 con 18.650 kilómetros por 105.000 euros, mientras que ejemplares más recientes de 2024 rondan los 134.000 o 135.000 euros. Son cantidades importantes, pero inferiores a los 155.000 euros que costaba cuando llegó a España. Su escasez, el V8 atmosférico de 5,0 litros y un diseño que ha envejecido especialmente bien hacen que siga siendo uno de los Lexus más especiales que se pueden encontrar en el mercado de ocasión.