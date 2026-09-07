Coches y Motos 07 SEP 2026 - 09:19h.

Los coreanos apuestan por un SUV diferente al resto en muchos sentidos

El KGM irrompible que, para muchos, es el mejor para familias

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El KGM Torres utiliza una fórmula sencilla para competir contra fabricantes mucho más conocidos: ofrecer una carrocería grande, un equipamiento abundante y un precio propio de modelos de menor tamaño. Su diseño robusto y su enorme maletero lo convierten en una alternativa diferente frente a SUV como el Toyota RAV4 o el Lexus NX.

No alcanza el refinamiento mecánico de los híbridos japoneses ni cuenta con el prestigio de Lexus. Sin embargo, puede resultar mucho más atractivo para quien priorice el espacio y la cantidad de equipamiento disponible por cada euro invertido.

Diseño de todoterreno y tamaño familiar

El Torres mide aproximadamente 4,71 metros de longitud, 1,89 metros de anchura y 1,72 metros de altura. Sus dimensiones lo sitúan cerca de modelos familiares considerablemente más caros.

La estética está inspirada en los todoterrenos clásicos. El frontal vertical, las protecciones de la carrocería y los pasos de rueda marcados crean una apariencia robusta, mientras que el tirador decorativo del portón aporta un detalle diferente en la zaga.

No es un coche discreto, pero precisamente esa personalidad representa uno de sus principales atractivos. Frente a los diseños aerodinámicos de muchos SUV actuales, el KGM transmite una sensación más aventurera.

Un maletero difícil de igualar

Su mayor argumento práctico es el maletero de hasta 839 litros. Esta cifra supera ampliamente la ofrecida por numerosos SUV de Toyota y Lexus, permitiendo transportar el equipaje de una familia sin necesidad de instalar un cofre de techo.

El habitáculo dispone de cinco plazas y ofrece un buen espacio para las piernas y la cabeza en la segunda fila. La carrocería de formas rectas permite aprovechar mejor el interior y facilita la colocación de objetos voluminosos.

No existe una configuración de siete plazas, una ausencia que puede resultar importante para algunas familias. A cambio, los cinco ocupantes disponen de una zona de carga especialmente generosa.

Tecnología y equipamiento abundante

El interior utiliza dos pantallas digitales de 12,3 pulgadas para la instrumentación y el sistema multimedia. La presentación es moderna y reduce considerablemente el número de botones tradicionales.

Dependiendo del acabado, puede incorporar cámaras de visión periférica, asientos delanteros calefactables y ventilados, volante calefactable, portón eléctrico, acceso sin llave, iluminación ambiental y numerosos asistentes de seguridad.

La percepción de calidad no alcanza la de un Lexus NX y algunos menús requieren cierto periodo de adaptación, pero la cantidad de equipamiento resulta destacable teniendo en cuenta el precio.

Motor de gasolina y posibilidad de tracción total

La versión convencional utiliza un motor 1.5 turbo de gasolina con 163 CV y 280 Nm. Puede combinarse con cambio manual, transmisión automática y tracción integral, dependiendo del acabado.

Sus prestaciones son suficientes para viajar, aunque el consumo constituye su principal punto débil. Homologa entre 8,1 y 9,1 l/100 km y recibe la etiqueta C. La gama también incorpora alternativas electrificadas para quienes busquen mayor eficiencia y distintivo ECO.

El precio oficial del Torres de gasolina comienza en 33.372 euros, pero las promociones pueden reducirlo hasta aproximadamente 24.600 euros. Incluso considerando las condiciones de financiación, la diferencia frente a muchos rivales es considerable.

Toyota ofrece mecánicas más eficientes y Lexus añade un mayor refinamiento. El KGM responde con 839 litros de maletero, mucho equipamiento y un coste claramente inferior. Una combinación que obliga a mirar más allá del logotipo.