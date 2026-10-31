El nuevo Toyota Land Cruiser es, para muchos, el todoterreno más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 31 OCT 2026 - 08:24h.

Además, incluye la etiqueta ECO de la DGT

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

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Toyota ha recuperado la esencia de sus todoterrenos más legendarios con el nuevo Land Cruiser. El fabricante japonés apuesta por un diseño de inspiración clásica, con líneas rectas, un frontal imponente y una carrocería robusta. Su estética recuerda a generaciones anteriores, pero incorpora tecnología moderna y un interior más refinado. Para muchos, es el Land Cruiser más atractivo de su historia.

El nuevo modelo conserva su auténtica vocación todoterreno. Toyota ha priorizado la resistencia, la capacidad de tracción y el comportamiento fuera del asfalto. Su equipamiento incorpora sistemas específicos para superar terrenos complicados. El Crawl Control permite avanzar a baja velocidad sobre superficies difíciles, mientras que el Multi-Terrain Select adapta la respuesta del vehículo a diferentes condiciones.

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Un icono entre los todoterrenos que nunca pasa de moda

Toyota anuncia el nuevo Land Cruiser desde 66.500 euros al contado o 64.500 euros financiados. Todo ello por un todoterreno muy capaz que mide 4,92 metros de largo, 1,98 metros de ancho y 1,86 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,85 metros. El habitáculo puede configurarse con cinco o siete plazas. En la primera disposición, el maletero ofrece 640 litros, mientras que con las siete plazas ocupadas su capacidad se reduce a 120 litros.

La versión de acceso incorpora un motor diésel de 2,8 litros con tecnología híbrida ligera, que desarrolla 204 CV. Esta mecánica cuenta con etiqueta ECO de la DGT, tracción total y cambio automático de ocho velocidades. Toyota anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en 12,7 segundos y una velocidad máxima de 175 km/h.

Eso sí, ojo al consumo

El consumo medio homologado alcanza los 9,6 litros cada 100 kilómetros, una cifra que refleja su tamaño y planteamiento. El Land Cruiser no busca competir con los SUV convencionales en eficiencia. Su prioridad es ofrecer capacidad para afrontar rutas exigentes. Para ello dispone de bloqueo del diferencial trasero, barra estabilizadora delantera desconectable y control de descenso.

El equipamiento también sorprende por su orientación al confort. Toyota incluye pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, instrumentación digital del mismo tamaño y equipo de sonido JBL de 14 altavoces. También incorpora techo panorámico practicable, climatizador bizona, asientos calefactados y ventilados, cámara de 360 grados y numerosos asistentes de seguridad.