El nuevo BYD es, para no pocos, el modelo más bonito de la historia reciente de la marca

Coches y Motos 04 NOV 2026 - 09:03h.

Llegará a Europa en 2027 con siete plazas, hasta 775 CV de potencia y una autonomía de 653 km

BYD tiene el coche pequeño más grande

Compartir







BYD continúa ampliando su gama de coches eléctricos con modelos cada vez más ambiciosos. El fabricante chino prepara la llegada del ATTO 8, un SUV de grandes dimensiones que se situará en lo más alto de su oferta europea. Su diseño elegante, sus siete plazas y su tecnología lo convierten en una propuesta diferente a las que la marca comercializa actualmente.

El BYD ATTO 8 mide 5,04 metros de largo, prácticamente dos metros de ancho y 1,76 metros de alto. Su carrocería combina proporciones musculosas con líneas estilizadas. El frontal incorpora faros Matrix LED y una firma luminosa muy fina. Los pilotos posteriores están unidos visualmente y el techo presenta una caída suave que aporta dinamismo al conjunto.

PUEDE INTERESARTE Este SUV de BYD tiene un precio imbatible

Hasta siete plazas y más de 600 km de autonomía

El interior está preparado para transportar a siete ocupantes. BYD ha diseñado un habitáculo espacioso, con materiales cuidados y un techo panorámico de 2,39 metros cuadrados. El maletero ofrece 270 litros con todas las plazas disponibles, ampliables hasta 1.960 litros. También dispone de un compartimento delantero de 136 litros.

PUEDE INTERESARTE BYD tiene un SUV que mejora a las marcas alemanas

La versión de acceso Design RWD desarrolla 462 CV mediante un motor eléctrico situado en el eje trasero. Su batería Blade de segunda generación tiene 115 kWh de capacidad y permite recorrer hasta 653 kilómetros según el ciclo WLTP. El ATTO 8 acelera de 0 a 100 km/h en ocho segundos.

La alternativa Excellence AWD eleva la potencia hasta los 775 CV. Esta versión incorpora dos motores eléctricos y tracción integral. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos y anuncia una autonomía de 602 kilómetros. Ambas mecánicas utilizan la misma batería.

Llegará a Europa antes de primavera de 2027

BYD también estrena la tecnología FLASH Charging. Con un cargador compatible, el ATTO 8 puede recuperar del 10 al 70 % de batería en cinco minutos y alcanzar el 97 % en nueve. El equipamiento incluye pantalla central de 15,6 pulgadas, climatizador trizona y asientos calefactados, ventilados y con masaje.

El nuevo BYD ATTO 8 llegará a España durante el primer trimestre de 2027. La marca todavía no ha comunicado sus precios oficiales.