BYD tiene un SUV que mejora a las marcas alemanas

Coches y Motos 02 SEP 2026 - 01:10h.

Probablemente estemos ante el modelo más lujoso de BYD

El nuevo BYD es una fotocopia del Toyota Corolla

Compartir







BYD ya no quiere competir solamente por precio. El nuevo Sealion 08 llega para demostrar que la marca china sabe fabricar SUV de lujo. Mide 5,12 metros, ofrece seis plazas y estrena un despliegue tecnológico. Su presentación tendrá lugar el 2 de septiembre en China como buque insignia de Ocean.

Esa ambición se entiende al abrir las puertas. La segunda fila incorpora dos butacas con calefacción, ventilación y masaje. Del techo desciende una pantalla de 21,4 pulgadas. El habitáculo añade frigorífico y un equipo Devialet con 25 altavoces. BYD conserva botones físicos para manejar las funciones básicas sin perder tiempo.

PUEDE INTERESARTE Mercedes tiene un SUV compacto que puede hacer dudar a quien busca un Audi Q3

BYD se apunta al lujo con el Sealion 8

El confort no termina en los asientos. El Sealion 08 equipa suspensión neumática DiSus A de doble cámara y eje trasero direccional. La electrónica analiza el asfalto y adapta la amortiguación. El sistema Ojo de Dios 5.0 añade un sensor LiDAR para asistentes, aunque BYD descarta hablar de conducción autónoma.

PUEDE INTERESARTE Más llamativo que el Toyota Yaris Cross, este SUV eléctrico es en una de las alternativas del momento

Un SUV grande necesita mecánicas que muevan sus 2.595 kilogramos. Por eso, BYD ha preparado versiones eléctricas con dos baterías LFP y una alternativa híbrida enchufable. La gama combina potencias elevadas con autonomías muy largas, aunque las cifras disponibles utilizan el ciclo chino CLTC, menos exigente que el WLTP europeo.

PUEDE INTERESARTE Kia presenta un SUV tan completo que ni Toyota ni Volkswagen pueden igualar sus capacidades

Tres versiones mecánicas muy electrificadas

La versión eléctrica de acceso desarrolla 429 CV y utiliza una batería de 92,093 kWh. Su autonomía alcanza 710 kilómetros CLTC. Con la batería de 115,072 kWh, el motor trasero eleva esa cifra hasta 900 kilómetros. El acumulador pesa 810,5 kilos, el precio de conseguir semejante alcance con química LFP.

Si prefieres prestaciones, la variante con tracción total entrega 784 CV. El Sealion acelera de 0 a 100 km/h en cinco segundos y anuncia 800 kilómetros CLTC. Y también hay una opción PHEV que combina un gasolina 1.5 turbo con uno o dos motores eléctricos. Alcanza 544 CV y promete 400 kilómetros eléctricos CLTC.

Queda por resolver si llegará a Europa. BYD no ha confirmado el Sealion 08 para España. En algunos círculos se comenta que el modelo podría desembarcar bajo otro nombre, como Atto 8.