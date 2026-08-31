Mercedes tiene un SUV compacto que puede hacer dudar a quien busca un Audi Q3

Coches y Motos 31 AGO 2026 - 15:38h.

Rival directo del SUV alemán, propone fórmula muy atractiva

Mercedes tiene el que para muchos es el mejor monovolumen

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El Mercedes GLA se ha convertido en una pieza fundamental para la marca alemana. El SUV compacto fue el segundo Mercedes más vendido en España durante 2025 y 2026, solamente por detrás del GLC. Su tamaño contenido, su imagen elegante y su completo equipamiento explican buena parte de ese éxito comercial. El Audi Q3 aparece entre sus rivales, junto al BMW X1 y el Volvo XC40.

Mercedes anuncia actualmente el GLA 200 por 47.575 euros. A cambio recibes un motor de gasolina 1.3 turbo con cuatro cilindros y asistencia microhíbrida de 48 voltios. Esta electrificación aporta la etiqueta ECO y mejora la respuesta durante los desplazamientos urbanos.

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La versión más sencilla ya convence

El bloque entrega 163 CV y 270 Nm. Una caja automática de doble embrague utiliza siete velocidades y envía la fuerza a las ruedas delanteras. El Mercedes acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza 210 km/h. Su consumo homologado queda en 6,7 litros cada 100 kilómetros.

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El acabado Progressive evita que tengas que recurrir inmediatamente a extras. Mercedes incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED High Performance y climatizador bizona. Los asientos delanteros calefactables mezclan símil cuero ARTICO y tela. El portón eléctrico EASY-PACK facilita el acceso al maletero cuando las manos están ocupadas.

El equipamiento no deja nada que desear

La tecnología ocupa un lugar protagonista en el salpicadero. Mercedes instala dos pantallas de 10,25 pulgadas, una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia. El navegador conectado ofrece mapas tridimensionales. Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth y radio digital permiten integrar el teléfono y reproducir contenidos con facilidad.

El Mercedes GLA mide 4,41 metros de longitud y dispone de una batalla de 2,73 metros. El maletero ofrece 425 litros y alcanza 1.420 litros con los asientos plegados. La cámara posterior y los sensores delanteros y traseros simplifican las maniobras. El tren de rodaje confort favorece los viajes largos.