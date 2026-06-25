Mercedes tiene el que para muchos es el mejor monovolumen

Coches y Motos 25 JUN 2026 - 04:37h.

Si te gusta viajar en familia y buscas un premium, esta es una de las opciones más inteligentes

Mercedes convierte el Clase G en descapotable

Compartir







Durante años, los SUV han dominado el mercado. Han conquistado a las familias. También a quienes buscaban espacio y confort para viajar. Sin embargo, hay un tipo de vehículo que sigue ofreciendo algo que ningún SUV puede igualar. Hablamos del gran monovolumen premium. Y en ese terreno, Mercedes vuelve a marcar el camino con el nuevo VLE.

La marca alemana llevaba décadas siendo una referencia gracias al Clase V. Un modelo que pasó de ser una simple herramienta familiar a convertirse en uno de los vehículos de representación favoritos de empresas, hoteles de lujo y servicios VIP. Ahora, Mercedes quiere ir todavía más lejos. El objetivo es crear el mejor monovolumen que jamás haya fabricado.

PUEDE INTERESARTE Mercedes acaba con el problema del GLA

Un Mercedes entre los tapados para familias

A simple vista queda claro que no estamos ante un vehículo convencional. Su carrocería supera los 5,30 metros de longitud y apuesta por una silueta elegante y moderna. Mantiene las formas prácticas que exige un gran familiar, pero introduce una imagen mucho más sofisticada. El resultado recuerda más a una limusina futurista que a un monovolumen tradicional.

El habitáculo es uno de sus grandes argumentos. Mercedes ha diseñado un interior pensado para viajar con el máximo confort. Puede transportar hasta ocho ocupantes, aunque existen múltiples configuraciones posibles. Los asientos se desplazan con mayor facilidad que antes, pueden girarse y adaptarse a cada necesidad. Además, la sensación de amplitud es sobresaliente gracias a una enorme distancia entre ejes.

PUEDE INTERESARTE BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

Máxima tecnología para disfrutar de los viajes largos

La tecnología juega un papel fundamental. El nuevo VLE puede equipar una impresionante combinación de pantallas digitales, sistema multimedia MBUX, iluminación ambiental, climatizador de tres zonas, asientos con masaje, techo panorámico y una enorme pantalla trasera de 31,3 pulgadas con resolución 8K. Más que un coche, parece una sala de estar sobre ruedas.

Bajo la carrocería encontramos una nueva plataforma desarrollada específicamente para vehículos eléctricos. La primera versión presentada dispone de 276 CV y una batería de 115 kWh. Mercedes anuncia hasta 713 kilómetros de autonomía WLTP, una cifra espectacular para un vehículo de semejante tamaño. Además, admite cargas ultrarrápidas de hasta 300 kW, recuperando cientos de kilómetros en apenas unos minutos.