Inicia la comercialización del nuevo VLE eléctrico en España con dos versiones de lanzamiento

Gran autonomía, tecnología avanzada y un concepto de espacio flexible pensado para familias, ocio y transporte premium

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El nuevo VLE eléctrico marca el comienzo de una nueva etapa en el segmento de los grandes monovolúmenes. Apenas un mes después de su estreno mundial, la firma lanza en España dos configuraciones iniciales del VLE 300 con un equipamiento completo y enfoque premium. Las primeras unidades llegarán a los concesionarios en octubre, y su producción se realiza en la planta de Vitoria.

El VLE 300 cuenta con un motor eléctrico de 203 kW y una batería de 115 kWh, con una autonomía combinada de hasta 707 kilómetros según ciclo WLTP y hasta 892 kilómetros en ciudad. Este monovolumen de gran tamaño apuesta por la tracción delantera y una arquitectura eléctrica de 800 voltios que permite recuperar hasta 355 kilómetros de autonomía en solo 15 minutos en puntos de carga rápida.

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En cuanto a precios, el VLE 300 parte desde 83.768 euros. Las ediciones de lanzamiento, con mayor equipamiento y seis plazas, elevan la cifra a 97.192 euros en versión Advanced Plus y a 109.963 euros en acabado Exclusive, posicionándose claramente en el segmento premium.

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Un interior flexible y confortable

Uno de los aspectos más destacados del nuevo VLE es su versatilidad interior. El sistema Roll & Go permite desplazar, plegar o retirar los asientos manualmente con facilidad, adaptando el espacio a distintas necesidades. A esto se suma la función “Espacio Remoto Variable Trasero”, que permite ajustar eléctricamente la configuración de los asientos desde el sistema de infoentretenimiento o la aplicación móvil.

El usuario puede elegir entre cuatro modos: “equipaje”, para maximizar la carga; “ejecutivo”, que prioriza el espacio para las piernas; “pasajeros y equipaje”, que equilibra ambas funciones; y “estándar”, que devuelve el habitáculo a su configuración original. Este planteamiento convierte al VLE en un vehículo extremadamente versátil.

Tecnología, personalización y amplia gama

El VLE también destaca por sus amplias opciones de personalización. A lo largo de 2026 se incorporarán nuevas versiones, entre ellas el VLE 400 4MATIC con tracción total y 305 kW de potencia. Además, habrá diferentes paquetes de equipamiento, desde opciones más básicas hasta configuraciones premium con acabados AMG Line.

Todas las versiones podrán elegirse con configuraciones de cinco, seis, siete u ocho plazas. En 2027 se sumará una versión más larga y una batería adicional de 80 kWh con tecnología LFP, junto con nuevas opciones mecánicas.

Con este lanzamiento, Mercedes-Benz refuerza su estrategia eléctrica en el segmento de gran tamaño. El VLE combina autonomía, tecnología y flexibilidad en un formato diseñado para adaptarse a múltiples necesidades, posicionándose como una de las propuestas más avanzadas dentro del mercado de monovolúmenes eléctricos premium.