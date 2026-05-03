El nuevo Mercedes, para muchos el más atractivo para familias, tiene siete plazas

Coches y Motos 03 MAY 2026 - 08:07h.

276 CV de potencia y casi 900 km de autonomía son su carta de presentación

Mercedes convierte el Clase G en descapotable

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Mercedes-Benz continúa reforzando su apuesta por la electrificación. Y lo hace también en el segmento familiar, donde cada vez hay más demanda de vehículos amplios, tecnológicos y eficientes. Aquí entra en escena el Mercedes VLE. Este modelo se presenta como el sucesor del Clase V eléctrico. Y llega con un enfoque orientado a las familias, el confort y la versatilidad.

El VLE apuesta por un diseño moderno y elegante, con líneas limpias, superficies suaves y una estética más refinada que en generaciones anteriores, manteniendo una presencia robusta y sofisticada. Y en dimensiones registra 5.309 mm de largo, 1.999 mm de ancho y 1.916 mm de alto, lo que permite ofrecer un interior muy amplio con hasta siete plazas reales y un maletero que va desde 795 litros hasta 4.078 litros.

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El Mercedes VLE llega con una versión de 276 CV de potencia y casi 900 km de autonomía

En el apartado mecánico, el VLE 300 cuenta con un motor de 276 CV y tracción delantera, asociado a una batería de 115 kWh, lo que le permite alcanzar hasta 707 km de autonomía WLTP, llegando incluso a 892 km en ciclo urbano, cifras muy destacables.

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Además, incorpora arquitectura de 800 voltios, lo que permite cargas ultrarrápidas de hasta 300 kW, pudiendo recuperar hasta 355 km de autonomía en solo 15 minutos.

La versión base del VLE arranca en 83.768 euros. No obstante, durante los primeros meses solo se venderá asociado a dos acabados: el Confort Edición Lanzamiento, que sube hasta 97.192 euros, y el Exclusive Edición Lanzamiento, que alcanza los 109.963 euros.

Dos niveles de equipamiento en su estreno

El equipamiento del acabado Confort viene con llantas de 19 pulgadas, faros Digital Light LED, techo panorámico, climatizador automático, acceso sin llave, iluminación ambiental y eje trasero direccionable, entre otros detalles.

Por su parte, el acabado Exclusive añade el sistema MBUX Superscreen, sonido Burmester 3D, tapicería Artico, asientos con masaje, ventilación y ajustes eléctricos, además de más detalles premium que elevan el nivel de lujo.

De cara al futuro, la gama se ampliará con nuevas versiones como el VLE 400 4MATIC de 415 CV con tracción total, así como variantes con baterías LFP que permitirán reducir el precio, haciendo este modelo aún más accesible dentro del segmento.