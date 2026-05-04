Por menos de 30.000 euros, el nuevo Kia Sportage mejora a SUV de Mercedes en espacio y equipamiento

Coches y Motos 04 MAY 2026 - 05:52h.

Lo puedes elegir por ese precio en dos versiones, una de ellas con un bloque HEV

Kia convierte el EV3 en una furgoneta

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Kia se ha consolidado como una de las marcas más competitivas del mercado, ofreciendo modelos con gran relación calidad-precio, mucho equipamiento y un diseño cada vez más atractivo. El Kia Sportage es uno de los mayores ejemplos de ello. Es también uno de los pilares de la estrategia de la marca. Y también uno de los SUV más vendidos tanto en España como a nivel global.

El Sportage, en su última generación, apuesta por un diseño futurista y estilizado, con una imagen muy reconocible y una presencia que le permite competir sin complejos frente a modelos de marcas premium. Registra 4.515 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.680 mm, ofreciendo un interior amplio y un maletero de 526 litros, ampliable hasta 1.715 litros, una cifra muy destacable.

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Dos versiones por debajo de los 30.000 euros

En la gama del Kia Sportage encontramos dos versiones por debajo de los 30.000 euros, algo poco habitual en este segmento, lo que lo convierte en una opción inteligente del momento. Especialmente por su versión HEV.

La versión gasolina de acceso arranca en 29.270 euros al contado, y monta un motor 1.6 TGDi de 150 CV y 270 Nm, con cambio manual de 6 velocidades y tracción delantera. Ofrece un 0 a 100 km/h en 9,8 segundos, velocidad máxima de 192 km/h y un consumo de 6,8 l/100 km.

La opción inteligente del momento es el HEV

Por su parte, la versión híbrida HEV arranca en 29.780 euros, y combina un motor gasolina 1.6 T-GDI con uno eléctrico, alcanzando 239 CV y 280 Nm, con cambio automático de 6 relaciones. Mejora claramente las prestaciones, con un 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y un consumo de 5,5 l/100 km.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes, porque desde el acabado Concept incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED, climatizador bizona, cámara trasera, pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, asistentes de conducción avanzados y un conjunto tecnológico muy completo, situándose por encima de muchos SUV incluso más caros.