El nuevo Ford es el eléctrico más bonito del catálogo y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 04 MAY 2026 - 04:03h.

Algunos lo consideran una herejía, otros un acierto total

Ford hace una locura con el precio del Focus

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Ford ha sabido reinventarse en la era eléctrica con propuestas muy ambiciosas. Pero pocas han generado tanto impacto como su SUV eléctrico con el nombre más icónico. Sí, hablamos del Ford Mustang Mach-E. Un SUV deportivo con el que muchos se pusieron las manos en la cabeza al considerar que convertir el Mustang en un todocamino era un sacrilegio, pero que han acabado aceptando que fue un acierto total. Diseño, tecnología y versatilidad sin perder su carácter emocional.

El Mach-E apuesta por una estética deportiva, inspirada en el legendario Mustang, pero adaptada a un formato SUV, con líneas fluidas, proporciones musculosas y una imagen muy diferenciada. Mide 4.743 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.984 mm, ofreciendo un interior amplio y un maletero de 502 litros, ampliable hasta 1.520 litros. Y compite con modelos como el BMW iX3 o el Mercedes EQC.

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El Ford Mustang Mach-E está de oferta

La gama de este SUV norteamericano empieza en 41.622 euros al contado o 40.622 euros financiados, con cuotas desde 220 euros al mes. Y lo que te llevas a cambio no tiene nada que envidiar de los mejores.

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La versión de acceso equipa un motor eléctrico de 268 CV y 430 Nm, con tracción trasera y batería de 72 kWh, logrando una autonomía de unos 470 km WLTP. Sus prestaciones son más que correctas, con un 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y una velocidad máxima de 180 km/h, ofreciendo además una conducción suave y muy eficiente.

El comportamiento es uno de sus puntos fuertes, gracias a su bajo centro de gravedad y a sistemas como la conducción One Pedal, que mejora la eficiencia en ciudad.

Un equipamiento a la altura de los mejores

El equipamiento es muy completo desde el inicio, con llantas de 19 pulgadas, pantalla central de 15,5 pulgadas, cuadro digital, cámara 360º, climatizador bizona, asientos calefactables y múltiples asistentes de conducción.

Además, incluye sistemas como Ford Co-Pilot 360, control de crucero adaptativo, detección de ángulo muerto, navegador, conectividad avanzada y un alto nivel de confort, situándolo como una alternativa real a modelos eléctricos más caros.