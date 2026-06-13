El nuevo BYD enamora porque muchos lo ven como el coche más bonito que ha fabricado jamás la marca

Coches y Motos 13 JUN 2026 - 21:04h.

No solo es barato y de calidad, también obtiene las cinco estrellas en las pruebas Europ NCAP

BYD tiene un todo en uno con un diseño top y un precio imbatible

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Durante años, los coches chinos tenían un precio ajustado porque los fabricantes escatimaban en calidad. Sin embargo, fabricantes como BYD han conseguido cambiar por completo esa percepción. El mejor ejemplo es el nuevo BYD Seal, una berlina eléctrica que ha logrado llamar la atención por su calidad y su atractivo diseño. Para muchos conductores es, sencillamente, el modelo más bonito que ha creado la marca hasta la fecha.

Su carrocería transmite una imagen elegante y deportiva. Tiene una silueta baja, unas proporciones muy equilibradas y una presencia que recuerda a vehículos mucho más caros. Con 4,80 metros de longitud, 1,46 metros de altura y una generosa batalla de 2,92 metros, ofrece además un habitáculo amplio y confortable. Todo ello sin renunciar a una estética moderna que lo diferencia de muchos rivales eléctricos.

Los amantes de las berlinas tienen ahora una opción de alta calidad y precio ajustado

Otro de sus argumentos es el precio. El BYD Seal arranca desde 34.445 euros, una cifra especialmente competitiva teniendo en cuenta el nivel tecnológico que ofrece. Modelos como el Xpeng P7, el Mazda 6e o incluso algunas berlinas eléctricas europeas cuestan bastante más a igualdad de equipamiento o prestaciones. Precisamente ahí reside buena parte de su atractivo comercial.

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La gama comienza con la versión Comfort, equipada con una batería de 61 kWh y un motor eléctrico de 231 CV. Desarrolla 380 Nm de par máximo, acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y homologa hasta 460 kilómetros de autonomía. Una configuración equilibrada para quienes buscan un coche eléctrico práctico para el día a día y también para viajar.

Por encima aparece la versión Design, probablemente la más interesante por equilibrio general. Combina una batería de 83 kWh con un motor de 313 CV, alcanzando una autonomía de hasta 570 kilómetros. Además, reduce el tiempo de aceleración hasta los 5,9 segundos, situándose entre las berlinas eléctricas más rápidas de su categoría.

Hasta 530 CV de potencia y más de 500 km de autonomía

La variante más espectacular es la Excellence AWD. Utiliza dos motores eléctricos y tracción total para entregar 530 CV y 670 Nm de par máximo. Gracias a ello es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos, cifras propias de deportivos de prestigio. Todo ello manteniendo una autonomía de hasta 520 kilómetros con una sola carga.

El equipamiento tampoco decepciona. Desde las versiones básicas incorpora asientos calefactados y ventilados, pantalla giratoria de 15,6 pulgadas, equipo de sonido DynAudio, navegador conectado, cámara 360 grados, actualizaciones OTA, techo panorámico, carga inalámbrica y una larga lista de asistentes de conducción. Además, cuenta con las cinco estrellas Euro NCAP, confirmando que no solo destaca por diseño, sino también por seguridad y tecnología.