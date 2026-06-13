Celia Pérez 13 JUN 2026 - 17:05h.

Ha comenzado a circular la posibilidad de que se incorpore al plantel técnico de José Mourinho

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Más allá de todo lo deportivo que ha supuesto este sábado el partido benéfico 'Corazón Classic Match', los focos se han posado en buena parte en Pepe. Ovacionado por el estadio blanco en medio de los rumores sobre una posible vuelta, tras el encuentro el propio exfutbolista ha respondido a la cuestión alegando que son cosas de "redes sociales".

En declaraciones tras el partido benéfico disputado el Estadio Santiago Bernabéu en el que las leyendas del Real Madrid se impusieron por 2-1 a las del Inter de Milán, el exdefensa afirmó que no ha hablado con el entrenador portugués y dijo que tan solo se trata de un "rumor" difundido por redes sociales.

"Creo que pasa todo por un rumor, una especulación de las redes sociales y nada más que eso", subrayó.

Preguntado directamente por si le gustaría formar parte del equipo de Mourinho, el exjugador dejó el asunto en el aire. "No lo sé. Acabo de dejar de jugar hace dos años, todavía es muy pronto, el futuro nunca se sabe", dijo el portugués.

En relación con la crisis deportiva que atraviesa el conjunto blanco, Pepe aseguró que su deseo es que "vuelva a ganar" y que, para eso, lo más importante ahora es "la unión" del Real Madrid.

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"Creo que los aficionados, los jugadores y el club tienen que estar todos juntos porque así acredito yo que es mucho más fácil poder ganar y estar más cerca de los títulos. Espero que el Madrid este año vuelva como siempre vuelve", añadió.

Todo viene de que en las últimas horas en las que ha comenzado a circular la posibilidad de que se incorpore al plantel técnico de José Mourinho, anunciado recientemente como nuevo entrenador del club blanco tras la salida de Álvaro Arbeloa. Sus diez temporadas vistiendo la elástica blanca siguen despertando el cariño de la grada del Santiago Bernabéu