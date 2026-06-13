Esteban Granero valora la vuelta de Mourinho y no se moja con Pepe

Celia Pérez 13 JUN 2026 - 16:43h.

El centrocampista analizó los rumores que rodean al Real Madrid

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El Santiago Bernabéu se ha vestido de gala este sábado para celebrar la XIII edición del partido benéfico 'Corazón Classic Match', en la que las leyendas del Real Madrid se impusieron a la del Inter de Milán con remontada incluida. Una jornada solidaria que tuvo como uno de los grandes protagonistas a Pepe, ovacionado por el estadio blanco en medio de los rumores sobre una posible vuelta.

Tras el encuentro, otro de los protagonistas del duelo como fue Esteban Granero, valoró lo que va a suponer la vuelta de Mourinho al conjunto blanco y su impresión sobre las informaciones alrededor de Pepe. "Feliz de tenerle aquí de nuevo. Estoy convencido de que hará un magnifico trabajo. Creo que es un entrenador extraordinario, con una experiencia enorme y con una alta capacidad. Ojalá le deseo toda la suerte del mundo", comenzó analizando sobre el técnico luso.

Además, reconoció que no ha hablado con Mou, deseándole lo mejor. "No, el bien suyo será el bien del real Madrid y eso es lo principal", añadió.

Granero también tuvo palabras para el que fuera su compañero de equipo, del que tiene muy buenas palabras, pero del que no se moja con su futuro. "Yo he sido compañero de Pepe. He disfrutado de verle en mi equipo. También he sido rival en algunas ocasiones. También he sufrido al enfrentarme a él. Creo que es un buen chico y un magnifico jugador. El resto no me corresponde a mí", apuntó.

Todo viene de que en las últimas horas en las que ha comenzado a circular la posibilidad de que se incorpore al plantel técnico de José Mourinho, anunciado recientemente como nuevo entrenador del club blanco tras la salida de Álvaro Arbeloa. Sus diez temporadas vistiendo la elástica blanca siguen despertando el cariño de la grada del Santiago Bernabéu.