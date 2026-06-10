Qué pasa con José Mourinho y por qué se retrasa el anuncio del Real Madrid
El luso será el nuevo entrenador, pero el anuncio se retrasa más de lo previsto
Florentino Pérez consigue otro acuerdo millonario e histórico
José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid. Pero el anuncio no llega. El SL Benfica confirmó el martes por la noche que el club blanco pagará la cláusula de 15 millones de euros por el técnico, convirtiéndose así en el entrenador más caro de su historia. Todo invitaba a pensar que la oficialidad se produciría durante el lunes o el martes, pero finalmente se está retrasando más de lo previsto.
El martes, el Real Madrid confirmó la salida de Álvaro Arbeloaa como técnico. Luego llegó el anuncio del Benfica, pero jamás llegó la confirmación desde la capital española. Durante esa misma tarde, las cámaras de ElDesmarque captaron a José Ángel Sánchez, Juni Calafat y Jorge Mendes entrando en un céntrico hotel de Madrid. Allí también estaba Mou, pero nadie consiguió cazarle.
José Mourinho y el anuncio del Real Madrid
En esa reunión, Mourinho ha ido planificando la pretemporada. Ha dado forma a su cuerpo técnico, ha programado el regreso al trabajo y empieza a valorar las posibles salidas y los posibles fichajes que realizará en su regreso al Santiago Bernabéu. Entre ellos, ha pedido cuatro jugadores portugueses para fortalecer un equipo que lleva dos años seguidos sin ganar un título.
Su fichaje no peligra, ni mucho menos. Lo ha confirmado el Benfica, ya trabaja de cara al futuro el propio técnico. Pero el anuncio sí se va a demorar. Desde Portugal ya advertían este martes que el anuncio podría retrasarse no sólo varios días, sino varias semanas. Incluso apuntan a la segunda semana de julio, dentro de casi un mes, para la presentación oficial.
Una demora que se está alargando mucho más de lo previsto desde el inicio. Florentino Pérez tiene cerrado su fichaje desde hace más de un mes, pero la convocatoria de elecciones y la candidatura de Enrique Riquelme, que provocó que los socios acudieran a las urnas 20 años después, ha ido retrasando las fechas.
En cualquier caso, Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid. Ya estuvo en el club blanco durante tres temporadas, entre 2010 y 2013, en las que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España y llegó a semifinales de la Liga de Campeones en las tres ocasiones posibles.