El pueblo de 2400 habitantes donde se refugia Álvaro Arbeloa tras su destitución del Real Madrid

Fue el hogar de sus abuelos y su tío llegó a ser alcalde

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Álvaro Arbeloa ya no pertenece al Real Madrid. El club blanco confirmó este mismo martes la destitución del técnico, que tras suceder a Xabi Alonso apenas ha durado 28 partidos al frente de un vestuario que se convirtió en ingobernable. No seguirá en la entidad y ahora busca nuevos retos de futuro, una aventura en solitario. Pero antes, tendrá que descansar y resetear la mente alejado del foco público.

Y qué mejor que hacerlo en el pueblo de sus padres. Cabe recordar que Arbeloa nació en Salamanca en 1983, pero pasó buena parte de su infancia en Zaragoza. Algo más al noroeste está el pueblo de sus abuelos, perfecto para desconectar del mundo y conectar con la naturaleza y alejado de la gran ciudad.

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Hablamos de Carcastillo, un pequeño municipio de apenas 2.400 habitanes que pertenece a la Comunidad Foral de Navarra, en la comarca de la Ribera Arga-Aragón y a unos 70 kilómetros de Pamplona. Un sitio ideal y muy especial para Arbeloa gracias a sus lazos familiares.

Carcastillo, un pueblo especial para Álvaro Arbeloa

Y es que Carcastillo fue el pueblo donde vivieron y se criaron sus abuelos por parte de padre. Además, el tío de Arbeloa, llamado Julio Prieto Arbeloa, también fue alcalde de la localidad durante cuatro años, entre 2007 y 2011. Se trata, en definitiva, de un lugar especial para el exentrenador madridista, idóneo para desconectar del mundo.

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En julio de 2010, Arbeloa dio el chupinazo de las fiestas del pueblo poco después de proclamarse campeón del mundo con España en Sudáfrica, invitado precisamente por su tío y alcalde. Un momento especial. Además, el abuelo de Álvaro, llamado Nemesio Arbeloa, también fue una figura clave para fundar el fútbol local en 1927, por lo que su conexión con el deporte y con el pueblo es más que evidente.