Kia presenta un SUV tan completo que ni Toyota ni Volkswagen pueden igualar sus capacidades

Coches y Motos 31 AGO 2026 - 11:53h.

Un modelo que convence por todo: diseño, versatilidad, eficiencia y precio

Es uno de los Kia más sencillos, pero tiene un precio irresistible

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Hay coches que destacan por un detalles sueltos. El Kia Sportage convence por el conjunto. Es el SUV de Kia más vendido en España y en el mundo, y no es casualidad. Su quinta generación tiene presencia, está bien terminada y ofrece ese equilibrio que convierte una elección en un acierto. Elegirlo es fácil. Y quién lo hace no se arrepiente.

Si necesitas espacio para viajar, pero que no sea demasiado para la ciudad, el Sportage es tu modelo. La carrocería mide 4,52 metros, pero el habitáculo aprovecha bien cada centímetro. El maletero ofrece 526 litros y alcanza 1.715 litros. Puedes cargar maletas, carrito infantil o equipamiento deportivo sin convertir cada escapada familiar en una partida de puzle.

Amplia gama mecánica

La versión inicial utiliza un motor 1.6 T-GDi de 150 CV y 270 Nm. Kia lo combina con cambio manual, seis velocidades y tracción delantera. El Sportage alcanza 100 km/h en 9,8 segundos y llega a 192 km/h. Su consumo de 6,8 l/100 km resulta razonable para su tamaño en carretera.

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Kia pide 29.530 euros al contado por esa configuración Concept. También puedes elegir cambio automático, un diésel microhíbrido de 136 CV o un gasolina de 180 CV con tracción total. Esa variedad permite encontrar un Sportage para casi cualquier necesidad.

Sin embargo, el as bajo la manga aparece en el HEV. El motor y el propulsor eléctrico entregan 239 CV y 280 Nm. El cambio automático utiliza seis relaciones. El híbrido acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, alcanza 196 km/h y consume 5,5 l/100 km.

La compra inteligente es el híbrido autorrecargable

Atención a la tarifa. Kia anuncia el HEV por 29.780 euros, apenas 250 euros más que el gasolina manual. Por esa diferencia encuentras más potencia, cambio automático y menor consumo. Toyota y Volkswagen tienen alternativas capaces, pero esta oferta pone el listón alto.

El acabado Concept viene muy bien equipado. Kia incluye llantas de 17 pulgadas, climatizador bizona, cámara trasera y faros LED. El híbrido añade pantalla de 12,3 pulgadas, sensores delanteros y traseros y llave inteligente.