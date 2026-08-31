Más llamativo que el Toyota Yaris Cross, este SUV eléctrico es en una de las alternativas del momento

Coches y Motos 31 AGO 2026 - 13:22h.

Elegante, diseño futurista, alta tecnología y un equipamiento a la altura de los más premium

El nuevo Toyota empieza a ser considerado el coche más bonito de toda la historia de Toyota

Compartir







El Toyota Yaris Cross se ha convertido en una referencia entre los SUV urbanos. Su sistema híbrido, su facilidad de uso y la confianza que transmite la marca explican su popularidad. El Toyota representa una compra eficiente. Sin embargo, el Smart #1 busca conquistar al conductor mediante una propuesta completamente diferente.

El Smart apuesta por la electricidad y por una imagen más atrevida. Sus formas redondeadas, las puertas sin marco y las manillas enrasadas consiguen que destaque. Frente al planteamiento discreto y práctico del Yaris Cross, el Smart #1 ofrece más potencia, tecnología y exclusividad, aunque también exige un presupuesto superior.

PUEDE INTERESARTE Toyota sorprende con el Toyota RAV4 más avanzado de su historia

Calidad premium y versiones mecánicas para todos los gustos

La carrocería mide 4,27 metros de longitud, 1,82 metros de anchura y 1,64 metros de altura. Su batalla alcanza 2,75 metros. El maletero dispone de 323 litros y puede crecer hasta 986 litros. Además, un compartimento delantero permite guardar objetos muy pequeños o los cables utilizados durante la recarga.

La versión inicial de la gama combina una batería de 49 kWh con un motor de 272 CV y 343 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y alcanza 180 km/h. Su autonomía homologada queda en 310 kilómetros. La gama comienza en 37.900 euros, sin aplicar descuentos ni promociones comerciales.

El escalón intermedio mantiene los 272 CV, pero utiliza una batería de 66 kWh. La autonomía aumenta hasta 420 kilómetros WLTP, una cifra adecuada para viajar. Por encima aparece el Brabus. Esta versión desarrolla 428 CV y 584 Nm, alcanza 100 km/h en 3,9 segundos y recorre hasta 400 kilómetros.

Un equipamiento a la altura de los más premium

El equipamiento del Smart #1 incluye llantas de 18 pulgadas, climatizador automático y pantalla central de 12,8 pulgadas. El cuadro digital mide 9,2 pulgadas. Smart también incorpora navegación, conexión 4G, wifi, cuatro puertos USB y actualizaciones remotas. Apple CarPlay y Android Auto facilitan el acceso a las aplicaciones del teléfono durante cada trayecto.

La seguridad aporta un argumento frente al Toyota. Todos los Smart incluyen control de crucero adaptativo con Stop&Go, mantenimiento de carril y detector de ángulo muerto. Aparecen frenada automática y alertas de tráfico cruzado.