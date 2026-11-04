La trail de Yamaha que conquista por su equilibrio ajusta su precio y es una referencia off road

Coches y Motos 04 NOV 2026 - 23:24h.

En este 2026, se ha actualizado para hacerla todavía mejor,

La alternativa accesible a la Yamaha TMAX

Compartir







En Yamaha han presentado una trail con un equilibrio excepcional entre precio y prestaciones, que es una auténtica referente en viajes dentro y fuera del asfalto. Además, se puede conducir sin problema en el caso de que dispongas de carné de coche, gracias a su cilindrada. Tiene una orientación claramente off road, y es muy fácil de manejar, con dos colores disponibles, como son el Icon Blue y el Yamaha Black, y busca transmitir sencillez y eficacia a partes iguales. Así es la WR 125 R.

En este 2026, se ha actualizado para hacerla todavía mejor, con un motor con distribución variable, unas suspensiones KYB y un consumo de combustible realmente contenido. No hay ninguna duda de que es una moto excepcional, gracias en parte a su propulsor de doble árbol de levas y refrigeración líquido, que entrega una potencia de 14,5 CV a 10.000 revoluciones por minuto, además de un par máximo de 11,3 Nm a 6.500 rpm.

El filtro del aire es fácilmente desmontable, y la autonomía que declara es superior a los 300 kilómetros, lo que no está nada mal. La parte ciclo permite una conducción fluida y sencilla, y el chasis es de cuna semi doble, con ABS que no es desconectable. La parte frontal destaca por una iluminación de doble faro LED, y en la instrumentación es encuentra una pantalla LCD que proporciona toda la información que necesitas saber en todo momento.

La Yamaha WR 125 R cuesta...

Para que te puedas llevar a casa la Yamaha WR 125 R, lo que tendrás que hacer es pagar un total de 4.699 euros, una cantidad más que justa y razonable que la sitúa entre las mejores de todo el segmento. No lo pienses más y hazte con ella.