La alternativa accesible a la Yamaha TMAX

Coches y Motos 14 JUN 2026 - 13:38h.

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El reinado de la Yamaha TMAX amenaza con finalizar de forma prematura debido a la aparición de varios modelos que se colocan a la misma altura, y que incluso tienen un precio más accesible. El auge de otras marcas asiáticas, en especial, las que llegan desde China, prometen quitarle el trono próximamente, y dejar de ser una de las scooter más compradas en todo el planeta. Y el ejemplo más evidente de esto nos lo podemos encontrar con la SYM TTLBT 508, a la que hay que analizar en profundidad.

Es una scooter deportiva, orientada a los viajes de larga distancia, gracias a su comodidad y a sus prestaciones, así como su avanzado y completo nivel de equipamiento. Equipa un motor bicilíndrico de 508 centímetros cúbicos de cilindrada, con variador y transmisión final por cadena, así como ocho válvulas, que declara una potencia final de 45,6 CV a 6.750 revoluciones por minuto, y un par máximo de 49,9 Nm a 5.250 rpm. Es decir, que es apta para los usuarios con carné A2.

No se queda atrás si hablamos de equipamiento, pues posee un parabrisas regulable eléctricamente, control de crucero operativo a partir de los 50 kilómetros por hora, puños calefactables con cuatro niveles de intensidad y una pantalla TFT de siete pulgadas configurable. A esto hay que sumarle la increíble capacidad de carga que tiene, con un hueco bajo el asiento de unos asombrosos 37 litros de capacidad, al que hay que añadir dos maletas laterales integradas.

El coste de la SYM TTLBT 508 es de 9.999 euros

Uno de los puntos fuertes de la SYM TTLBT 508 radica en el hecho de que no sea necesario hacer una gran inversión para adquirirla. Por lo tanto, si dispones de 9.999 euros, tienes más que suficiente para que sea de tu propiedad.