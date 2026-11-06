El eléctrico de Renault tiene, para buena parte del público, una de las siluetas más atractivas de su historia

Coches y Motos 06 NOV 2026 - 08:24h.

De lo mejor de su pasado con la tecnología del futuro

El icono de Renault que, para muchos, es el menos bonito

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Renault ha recuperado uno de los coches más emblemáticos de su historia y lo ha convertido en un eléctrico moderno. El Renault 5 E-Tech conserva el espíritu del modelo original, pero incorpora tecnología actual y una imagen más deportiva. Sus faros, sus proporciones y los numerosos guiños al pasado han dado forma a un utilitario que destaca por su personalidad.

El fabricante francés prepara cambios en la gama mecánica. La versión inicial de 95 CV ha desaparecido y próximamente llegará una nueva alternativa de 110 CV. Mientras tanto, el acceso corresponde al motor eléctrico de 120 CV y 225 Nm, asociado a una batería de 40 kWh. Esta combinación permite recorrer 312 kilómetros WLTP.

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Así es el Renault 5 E-Tech más barato

El Renault 5 de 120 CV acelera de 0 a 100 km/h en nueve segundos y alcanza una velocidad máxima de 150 km/h. Su precio anunciado es de 28.085 euros al contado y sin ayudas, aunque puede bajar hasta 20.164 euros financiados y con incentivos. La diferencia obliga a revisar las condiciones de financiación y las subvenciones aplicables.

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Quienes buscan mejores prestaciones disponen de una versión de 150 CV. Su motor entrega 245 Nm y permite alcanzar los 100 km/h en 7,9 segundos. La batería aumenta hasta los 52 kWh, mientras que la autonomía homologada alcanza los 410 kilómetros. Esta variante cuesta desde 31.085 euros al contado o 22.879 euros financiados, sin incluir las ayudas del Plan Auto+.

El modelo perfecto para los urbanitas más nostálgicos

El Renault 5 mide apenas 3,92 metros de largo, con 1,81 metros de ancho y 1,50 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 2,54 metros. Estas dimensiones favorecen la conducción urbana y permiten disfrutar de un comportamiento ágil. El maletero ofrece una capacidad de hasta 326 litros, según la configuración.

La gama se organiza en cuatro acabados: Evolution, Techno, Iconic Cinq y Roland Garros. El primero incorpora pantalla multimedia de 10 pulgadas, instrumentación digital de siete pulgadas, conectividad inalámbrica y llantas de 18 pulgadas. También incluye frenada automática de emergencia, sensores traseros y cargador de corriente alterna de 11 kW.