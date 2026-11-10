El EVO 5 pone un SUV de tamaño generoso al alcance de quienes buscan mucho coche por menos dinero

Coches y Motos 10 NOV 2026 - 19:49h.

Un SUV desconocido que pasa por ser una opción muy interesante

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El precio se ha convertido en uno de los factores más importantes para quienes buscan un automóvil nuevo. Los SUV compactos han experimentado un encarecimiento considerable durante los últimos años, especialmente cuando incorporan transmisiones automáticas o sistemas de electrificación. Sin embargo, todavía existen propuestas que apuestan por una fórmula más sencilla y económica. El EVO 5 es una de ellas.

Este modelo utiliza una carrocería de dimensiones razonables, un equipamiento suficiente y una gama mecánica que incluye versiones de gasolina y GLP. Su principal atractivo está en ofrecer un SUV de cinco plazas por una cantidad considerablemente inferior a la de numerosos competidores.

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Una carrocería práctica de 4,33 metros

El EVO 5 mide aproximadamente 4,33 metros de longitud, 1,82 metros de anchura y 1,64 metros de altura. Estas dimensiones permiten situarlo entre los SUV pequeños de mayor tamaño, con una carrocería que busca ofrecer una buena habitabilidad. Su frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones, unos faros estilizados y diferentes elementos decorativos que refuerzan su imagen moderna.

De perfil destacan una línea de techo elevada, pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa. La trasera mantiene unas formas sencillas y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El habitáculo ofrece cinco plazas y una distribución relativamente convencional.

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El maletero figura con una capacidad anunciada de hasta 690 litros, aunque conviene comprobar el método de medición antes de compararlo directamente con otros modelos. El interior incorpora una pantalla multimedia central, diferentes mandos físicos y varios espacios de almacenamiento. No pretende ofrecer el refinamiento de un SUV premium, pero responde a un planteamiento práctico.

Gasolina y GLP con etiqueta ECO

La gama del EVO 5 incluye un motor de gasolina de 1,5 litros que desarrolla aproximadamente 127 CV. Esta mecánica está orientada a ofrecer unas prestaciones suficientes para desplazamientos cotidianos y viajes por carretera. También existe una versión bifuel adaptada para funcionar con gasolina y gas licuado del petróleo.

Esta alternativa desarrolla aproximadamente 120 CV y obtiene la etiqueta ECO de la DGT. El GLP permite reducir el coste por kilómetro cuando se utiliza este combustible, aunque el ahorro depende de su precio y del consumo real. También requiere disponer de estaciones de servicio compatibles, por lo que conviene comprobar su disponibilidad en las rutas habituales.

La versión de gasolina anuncia un consumo homologado de aproximadamente 7,2 litros cada 100 kilómetros. La alternativa de GLP presenta un consumo volumétrico superior, algo habitual debido a las características energéticas de este combustible. El EVO 5 no destaca por incorporar sistemas híbridos sofisticados ni por ofrecer prestaciones especialmente elevadas. Su principal argumento está en una mecánica relativamente sencilla y una oferta comercial competitiva.

Desde 14.900 euros con descuentos

El EVO 5 se anuncia en España desde aproximadamente 14.900 euros aplicando los descuentos comerciales máximos. La tarifa oficial de la versión de gasolina parte de 18.900 euros, mientras la alternativa de GLP tiene un precio superior. Por tanto, el precio promocional depende de las condiciones establecidas en cada campaña.

Antes de comprar conviene comprobar si existen requisitos de financiación, disponibilidad de unidades o descuentos asociados a determinadas operaciones. También resulta importante valorar aspectos como la red de servicio, el mantenimiento y la disponibilidad de recambios. El Dacia Duster, el MG ZS y el Citroën C3 Aircross ofrecen alternativas interesantes dentro de una categoría donde el precio tiene un peso importante.

El EVO 5 responde con una carrocería práctica y una tarifa que puede resultar especialmente atractiva. No es necesariamente el SUV más moderno ni el más eficiente, pero permite acceder a un automóvil nuevo de dimensiones familiares por una cantidad relativamente contenida. Para quienes priorizan el presupuesto y necesitan un vehículo espacioso para el uso cotidiano, representa una alternativa que merece atención.