Coches y Motos 16 JUL 2026 - 02:36h.

El modelo japonés marcó un antes y un después

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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Hay modelos que marcan un antes y un después en la industria del automóvil, y el Nissan Qashqai es uno de ellos. Cuando llegó al mercado, redefinió el concepto de coche familiar al combinar las ventajas de un turismo compacto con la estética y la posición de conducción de un todocamino. Aquella apuesta fue un éxito inmediato y terminó dando origen a una categoría que hoy concentra buena parte de las ventas en Europa.

A pesar de la enorme competencia que existe actualmente, el Qashqai sigue siendo uno de los referentes del segmento. Ahora, además, Nissan ha decidido reforzar su atractivo con una importante rebaja en su precio, permitiendo que uno de los SUV más reconocidos del mercado vuelva a situarse entre las opciones más interesantes para quienes buscan un vehículo práctico, eficiente y bien equipado.

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La generación actual ha evolucionado en todos los aspectos. Presenta una imagen más moderna, un interior más refinado y una gama de motores electrificados que responden a las necesidades de un mercado cada vez más exigente en materia de eficiencia.

Un SUV equilibrado para cualquier tipo de uso

Uno de los mayores puntos fuertes del Nissan Qashqai siempre ha sido su capacidad para adaptarse a cualquier situación. Sus dimensiones permiten moverse con soltura por ciudad, encontrar aparcamiento con relativa facilidad y realizar maniobras cómodamente. Sin embargo, también ofrece espacio suficiente para afrontar viajes largos con la familia y todo el equipaje.

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El habitáculo transmite una sensación de calidad superior a la de generaciones anteriores. Los materiales empleados ofrecen un tacto agradable y el diseño apuesta por una distribución más limpia, con un claro protagonismo para las pantallas digitales. La instrumentación configurable y el sistema multimedia de última generación mejoran notablemente la experiencia a bordo.

Las plazas traseras ofrecen un espacio más que suficiente para adultos, mientras que el maletero destaca por su capacidad y por la facilidad de carga. Todo ello convierte al Qashqai en una excelente alternativa para familias con niños o para quienes necesitan un coche polivalente para el día a día.

En carretera también demuestra un elevado nivel de confort. La suspensión está orientada a ofrecer una conducción suave, absorbiendo eficazmente las irregularidades del firme sin perjudicar la estabilidad. Además, el aislamiento acústico permite viajar con un ambiente muy silencioso, algo especialmente apreciable en trayectos largos.

Tecnología híbrida y un equipamiento muy completo

La electrificación tiene un papel protagonista en la gama del Nissan Qashqai. Las versiones con tecnología microhíbrida permiten disfrutar de la etiqueta ECO sin modificar los hábitos de conducción, mientras que la innovadora tecnología e-POWER ofrece una experiencia muy cercana a la de un vehículo eléctrico.

En este sistema, el motor de gasolina actúa principalmente como generador de electricidad, mientras que las ruedas son impulsadas por un motor eléctrico. El resultado es una conducción especialmente suave, con aceleraciones inmediatas y un funcionamiento muy silencioso, especialmente en circulación urbana.

A todo ello se suma un equipamiento muy completo que puede incluir elementos como faros LED matriciales, cuadro de instrumentos digital, cámara de visión de 360 grados, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, climatizador bizona, portón trasero eléctrico, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, así como numerosos sistemas de ayuda a la conducción.

Con la actual reducción de precio, el Nissan Qashqai recupera una posición muy competitiva dentro del segmento de los SUV compactos. Su equilibrio entre confort, tecnología, eficiencia, calidad de fabricación y practicidad continúa siendo uno de sus mayores argumentos, demostrando que el modelo que inició la revolución de los SUV todavía tiene mucho que decir frente a los rivales más modernos del mercado.