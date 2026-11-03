Coches y Motos 03 NOV 2026 - 22:43h.

El C-SUV coupé francés también tiene su oferta en los Lyon Days

Peugeot tiene uno de los mejores utilitarios del momento

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Peugeot tiene motivos para confiar en el nuevo 3008. La última generación de su popular SUV ha dado un salto importante en diseño, tecnología y calidad. La marca francesa ha apostado por una carrocería de estilo cupé, con una imagen más deportiva y elegante. Una fórmula con la que pretende plantar cara al Kia Sportage, el Nissan Qashqai y a la creciente competencia de los fabricantes chinos.

La firma francesa quiere aprovechar ese atractivo para impulsar sus ventas con los Lyon Days. Esta campaña comercial reúne promociones especiales en diferentes modelos de Peugeot y permite acceder al 3008 híbrido en unas condiciones interesantes. Un momento excelente para quienes están pensando en cambiar de coche y necesitan un incentivo económico para dar el paso.

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Peugeot hunde el precio del 3008 en los Lyon Days

El precio anunciado durante los Lyon Days es de 30.980 euros al contado. Peugeot también ofrece una financiación de 250 euros al mes, con una entrada de 6.663,02 euros y una última cuota de 20.834,83 euros. Esta segunda modalidad permite repartir el desembolso, aunque el comprador debe tener presente el importante pago final.

La oferta corresponde al Peugeot 3008 Hybrid de 145 CV, equipado con un motor de gasolina 1.2 turbo y tecnología híbrida ligera de 48 voltios. Esta mecánica registra un consumo medio de 5,4 litros cada 100 kilómetros y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos. Su velocidad máxima es de 201 km/h. Además, el sistema electrificado le proporciona la etiqueta ECO de la DGT.

El Peugeot 3008 ya no es un simple generalista

El equipamiento de acceso resulta bastante completo. Peugeot comercializa el 3008 con los acabados Style, Allure Plus, GT Plus y GT Exclusive. Desde el primero incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, climatizador bizona y sistema multimedia Peugeot i-Connect. También incorpora cámara trasera de 180 grados, acceso y arranque sin llave, frenada automática de emergencia y asistente de mantenimiento de carril.

El diseño exterior es otra de las grandes diferencias respecto a su antecesor. El nuevo 3008 mide 4,54 metros de largo y presenta una silueta más estilizada, sin perder su orientación familiar. Su distancia entre ejes alcanza los 2,74 metros y el maletero ofrece 520 litros. Peugeot combina así una estética llamativa, espacio suficiente para el equipaje y una oferta que no pasa desapercibida.