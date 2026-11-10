Coches y Motos 10 NOV 2026 - 17:24h.

Renault tiene un SUV más práctica para el día a día

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Nissan Qashqai y el Toyota Corolla Cross son dos de los SUV híbridos más conocidos del mercado español. Ambos ofrecen una carrocería familiar, tecnología moderna y un consumo razonable. Sin embargo, quienes buscan un automóvil algo más manejable sin renunciar al espacio interior tienen en el Renault Symbioz una alternativa interesante.

El modelo francés combina unas dimensiones contenidas con una segunda fila adaptable y un maletero especialmente generoso. Además, su sistema híbrido autorrecargable permite reducir el consumo sin necesidad de utilizar un punto de carga.

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Un SUV compacto con mucho espacio

El Renault Symbioz mide aproximadamente 4,41 metros de longitud, frente a los 4,43 metros del Nissan Qashqai y los 4,46 metros del Toyota Corolla Cross. Las diferencias exteriores son relativamente pequeñas, por lo que no debe considerarse un automóvil de una categoría inferior. Sin embargo, Renault ha desarrollado una carrocería que busca aprovechar al máximo el espacio disponible.

Su frontal incorpora unos faros estilizados, una parrilla moderna y una firma luminosa reconocible. De perfil destaca una línea de techo relativamente horizontal y una superficie acristalada generosa. La trasera incorpora un portón de grandes dimensiones que facilita el acceso al equipaje. Uno de sus principales argumentos está en la segunda fila de asientos.

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La banqueta posterior puede desplazarse longitudinalmente hasta 16 centímetros, permitiendo repartir el espacio entre los pasajeros y el maletero. En las versiones híbridas autorrecargables, la capacidad de carga oscila entre 492 y 624 litros, dependiendo de la posición de los asientos. Es una cifra especialmente interesante para un SUV de estas dimensiones.

Un híbrido de 160 CV con etiqueta ECO

El Renault Symbioz dispone de una versión full hybrid E-Tech de 160 CV. Este sistema combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y una batería que recupera energía durante las frenadas. La gestión electrónica permite utilizar el motor eléctrico durante determinadas situaciones, especialmente en ciudad.

También obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. Renault anuncia un consumo homologado desde aproximadamente 4,3 litros cada 100 kilómetros, dependiendo de la versión. Es una cifra competitiva para un automóvil familiar de estas dimensiones.

El Nissan Qashqai ofrece una alternativa híbrida e-Power con una tecnología diferente, ya que utiliza el motor de gasolina principalmente para generar electricidad. El Toyota Corolla Cross apuesta por un sistema híbrido convencional de larga trayectoria. El Symbioz responde con una mecánica eficiente y una carrocería especialmente aprovechable.

Un interior práctico y tecnológico

El habitáculo del Renault Symbioz incorpora instrumentación digital, una pantalla multimedia central y numerosos asistentes de conducción. Dependiendo del acabado puede disponer del sistema OpenR Link con servicios de Google integrados, cámaras de visión periférica y techo panorámico Solarbay.

También incorpora diferentes espacios de almacenamiento y una distribución orientada a facilitar el uso cotidiano. La segunda fila ofrece espacio suficiente para adultos, aunque desplazar la banqueta hacia delante reduce la distancia disponible para las piernas.

Esta posibilidad de adaptación constituye una ventaja importante frente a otros SUV con asientos posteriores fijos. El Qashqai y el Corolla Cross mantienen argumentos propios en tecnología, confort y planteamiento mecánico. Sin embargo, el Symbioz ofrece una combinación interesante de capacidad de carga, consumo y dimensiones.

No es considerablemente más pequeño que sus rivales, pero puede resultar especialmente atractivo para quienes necesitan un SUV familiar y valoran la posibilidad de adaptar el espacio interior. Su principal virtud está en ofrecer una buena funcionalidad sin recurrir a una carrocería de grandes proporciones.