Coches y Motos 10 NOV 2026 - 14:03h.

El SUV japonés es la gran referencia en su categoría

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota RAV4 lleva años siendo uno de los SUV familiares más reconocidos del mercado. Su reputación está estrechamente relacionada con la tecnología híbrida, la practicidad y una mecánica diseñada para reducir el consumo sin complicar la utilización cotidiana. La nueva generación mantiene estos argumentos, pero incorpora un diseño renovado, más tecnología y una oferta mecánica actualizada.

Las promociones comerciales también pueden convertirlo en una alternativa más interesante frente a modelos como el Kia Sportage, el Hyundai Tucson o el Honda CR-V. Toyota anuncia el nuevo RAV4 híbrido desde 42.950 euros financiando, una cantidad que supone una rebaja respecto a su precio al contado, aunque está vinculada a determinadas condiciones.

Un SUV familiar con una imagen más moderna

El Toyota RAV4 mide aproximadamente 4,60 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. La nueva generación presenta un frontal más contundente, con unos faros estilizados y una firma luminosa que sigue el lenguaje estético de los últimos Toyota. La parrilla y los paragolpes utilizan formas geométricas que refuerzan su apariencia robusta.

De perfil mantiene una línea de techo relativamente horizontal, pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa. La trasera incorpora un portón amplio y unos pilotos de diseño moderno. El habitáculo ofrece cinco plazas y una segunda fila con espacio suficiente para que viajen adultos cómodamente.

También dispone de un maletero generoso, aunque su capacidad exacta depende de la versión elegida. El salpicadero incorpora instrumentación digital, una pantalla multimedia central y numerosos asistentes de conducción. Toyota también ha mejorado las funciones de conectividad y la presentación de los materiales.

Motores híbridos de hasta 300 CV

La gama del nuevo RAV4 incluye versiones híbridas autorrecargables e híbridas enchufables. El RAV4 Hybrid 200 combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y ofrece una potencia próxima a los 200 CV, dependiendo de la configuración. Esta mecánica permite circular utilizando electricidad durante determinadas situaciones y no necesita conectarse a un punto de carga.

También obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Toyota anuncia un consumo combinado WLTP de entre 4,9 y 5,2 litros cada 100 kilómetros para la versión Hybrid 200 Advance. Por encima aparece el RAV4 Plug-in Hybrid 300, con una potencia de aproximadamente 300 CV y una batería que puede recargarse externamente.

Esta alternativa permite realizar numerosos desplazamientos cotidianos utilizando electricidad y obtiene la etiqueta CERO. Sin embargo, para aprovechar sus ventajas económicas es recomendable disponer de un punto de carga habitual.

Desde 42.950 euros financiando

Toyota anuncia durante noviembre de 2026 el RAV4 Hybrid 200 Advance desde 42.950 euros financiando. El precio al contado indicado por la marca es de 45.615 euros. La campaña Toyota Easy Plus contempla una entrada de 16.063,05 euros, 48 cuotas de 275 euros y una última cuota de 23.820,25 euros.

La operación presenta una TAE del 9,02% e incluye condiciones específicas relacionadas con la financiación y los servicios asociados. Por tanto, la cuota mensual no representa el coste completo del automóvil. La versión híbrida enchufable también dispone de una promoción desde 45.450 euros financiando, frente a un precio al contado de 48.115 euros.

Ambas campañas están anunciadas hasta el 30 de noviembre de 2026. El RAV4 no es el SUV más barato de su categoría, pero combina una carrocería familiar con una tecnología híbrida de larga trayectoria. Su principal atractivo está en ofrecer espacio, prestaciones y consumos homologados contenidos.

Para quienes buscan un SUV amplio y quieren reducir el gasto de combustible sin depender de enchufes, la versión híbrida convencional resulta especialmente interesante. La alternativa enchufable añade más potencia y la posibilidad de realizar buena parte de los desplazamientos utilizando electricidad.