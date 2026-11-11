El atacante del Real Madrid pierde protagonismo y empieza a verse abocado a una salida

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El futuro de Brahim Díaz parece alejarse cada vez más del Real Madrid. El malagueño está viviendo una situación complicada en este inicio de temporada, casi condenado al ostracismo en las últimas semanas y convirtiéndose en uno de los futbolistas con menos minutos de la plantilla de José Mourinho. Todo ello enmarcado, además, en una situación contractual que tampoco le ayuda, pues acaba contrato en junio de 2027 y podría marcharse con la carta de libertad.

Ni siquiera la sanción a Vinícius le ha servido a Brahim para ganar protagonismo en las últimas cuatro jornadas ligueras. Su rol dentro de la zona ofensiva del equipo parece evidente: está por detrás de Diomande, Arda Güler y Vinícius. Otros jugadores como Bernardo Silva o Endrick han dado un paso al frente en las últimas jornadas, pero él sigue relegado. Mourinho, además, ha llegado a jugar con un doble lateral derecho en la banda e incluso ha apostado en alguna ocasión por Fede Valverde en esa posición más adelantada.

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Los datos son definitorios: sólo 248 minutos entre todas las competiciones, la gran mayoría de ellos en las primeras semanas de curso. Los únicos futbolistas de campo que han jugado menos hasta ahora son Endrik (141'), un Éder Militao que acaba de salir de una grave lesión (95') y Carlos Espí (51').

Brahim sólo ha sido titular en dos partidos hasta la fecha este curso, los dos a principios de curso: 65 minutos ante el Málaga en la jornada 3 y 79 minutos en el debut europeo ante el Inter. Desde entonces ha estado prácticamente condenado y sólo ha sumado 104 minutos más. Se ha quedado sin jugar en siete de los 16 partidos disputados hasta la fecha. Mourinho le dio minutos ante el Leipzig, el Sevilla, el Racing o el Valencia cuando el resultado ya estaba cerrado. Sólo ante el AEK tuvo minutos para ser relevante: salió en el 81' y asistió de manera testimonial a Fede Valverde para anotar el gol del triunfo. Es, hasta la fecha, su única colaboración anotadora, pues no ha firmado ningún gol.

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Brahim Díaz acaba contrato con el Real Madrid

Hasta hace unos meses, algunos medios daban por hecho que Brahim renovaría su contrato hasta 2030. Ahora, en cambio, el panorama es bien distinto. Es uno de los futbolistas con menos minutos y está condenado a tener aún menos ante el regreso de Vinícius. Acaba contrato en junio de 2027. Su valor de mercado ha decaído en los dos últimos años, situándose según Transfermarkt en 35 millones de euros. Y en enero, con el mercado abierto, será la última oportunidad del Real Madrid de sacar dinero por un posible traspaso.