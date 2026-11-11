Basilio García Sevilla, 11 NOV 2026 - 20:58h.

El entrenador experimenta una mejoría tras diez días ingresado

Pepe Mel, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus

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El mundo del fútbol, especialmente el sevillano y más en concreto el relacionado con el Real Betis Balompié, está muy pendiente del estado de salud de Pepe Mel. El que fuera jugador y entrenador verdiblanco sufrió hace unos días a sus 63 años un accidente cerebrovascular que obligó a ingresarle de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y su estado de salud es muy delicado.

Este miércoles, no obstante, se han producido buenas noticias en torno al madrileño, y es que, según ha podido conocer ElDesmarque, el estado de salud de Pepe Mel ha mejorado en las últimas horas, aunque sigue pendiente de una nueva intervención tras el ictus que sufrió el pasado 1 de noviembre y del que informó el club verdiblanco.

Según fuentes familiares, Mel se encuentra despierto y habla, reconoce perfectamente a sus allegados y además mueve las manos y las piernas. Al habérsele detectado una malformación congénita, tiene que ser operado de nuevo, por lo que aún le queda un largo camino por recorrer. En todo caso, son buenas noticias en torno al que fuera uno de los hombres más destacados del Betis de hace unas décadas, tanto en el césped como en los banquillos.

Buenos deseos también en Nervión

El nombre del madrileño fue uno de los protagonistas este martes en la entrega de los Premios Blázquez y Ruesga Bono al periodismo y fotoperiodismo que concede el Sevilla FC. Pese a celebrarse en la casa del eterno rival, el presidente sevillista, José María del Nido Carrasco, quiso acordarse de él en su intervención.

“Quiero mandarle un afectuoso abrazo a una persona que más allá de rivalidades se merece toda la fuerza del mundo en estos momentos complicados. Pido un fuerte aplauso para que le insufle fuerzas a Pepe Mel, exentrenador del Real Betis Balompié”, expresó el presidente sevillista, en una muestra más del tremendo apoyo que el mundo del fútbol está expresando a un hombre entrañable y necesario.

Sin equipo desde el pasado mes de marzo, ha entrenado a numerosos clubes además del Betis, como el Mérida, el Murcia, el Tenerife, el Alavés, el Poli Ejido, el Rayo Vallecano, el West Bromwich Albion, el Deportivo de La Coruña, la UD Las Palmas, el Málaga o el Almería. Su último club fue el Ittihad Tanger marroquí.