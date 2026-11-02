Juan Pérez 02 NOV 2026 - 20:43h.

El fútbol español también se vuelca con el exentrenador del Real Betis

Joaquín Caparrós espera volver en enero al Sánchez-Pizjuán: "Incluso gente del Betis me apoya"

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El reciente ingreso de Pepe Mel en la UCI por un accidente vascular cerebral conmueve al mundo del fútbol, y en Sevilla el apoyo llega desde todos los frentes, verdiblancos y sevillistas. El último es el de Joaquín Caparrós, que aprovecha su posición para enviar un mensaje de cariño y fuerza al que fuera entrenador del Real Betis en esta dura batalla.

El exentrenador del Betis, pepe Mel, ha sido operado en las últimas horas con éxito según han informado fuentes del club bético tras ingresar en la UCI, y sigue pendiente de evolución. En ese trance las voces se multiplican para mandarle energía y ánimos al técnico de 63 años, y entre ellos está Joaquín Caparrós con un mensaje único: "Querido Pepe, toda mi fuerza y mis mejores deseos para una pronta recuperación. Eres un profesional y un luchador ejemplar dentro y fuera de los terrenos de juego. Este partido lo vas a ganar seguro. Un abrazo muy fuerte", aclara.

El mensaje de Caparrós es especial por todo lo que engloba su figura a estas alturas de partido, ya que desde el pasado mes de junio el presidente de honor sufre un cáncer de colon que sin duda es de los retos más difíciles de su vida. En ese recorrido el espacio para mirar a un lado niebla los colores para acercar la vida a cualquier situación, y es que en más de una ocasión el sevillista ha explicado que la gente por la calle le apoya independientemente de la bufanda que porte.

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Esa misma sensación transmite su mensaje a Pepe Mel, una alianza que solo prioriza la vida y el esfuerzo para salir adelante en un mensaje que se ha replicado desde lo personal del entrenador a lo institucional con cuentas oficiales de múltiples clubes y jugadores profesionales que han compartido vestuario con él. Un mensaje de unidad y cariño repleto de vida que inunda el fútbol español en positividad.