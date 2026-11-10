Pepe Jiménez Sevilla, 10 NOV 2026 - 13:11h.

Fede Quintero dedicó el premio a las víctimas del triste accidente ferroviario vivido en Urda

ElDesmarque, galardonado con el Premio Blázquez por sus 20 años de trayectoria informando del Sevilla FC

Compartir







Fede Quintero, presidente de ElDesmarque, fue el encargado de recoger el galardón entregado por el Sevilla FC a este medio en reconocimiento a sus 20 años de trabajo y seguimiento de la actualidad del club blanquirrojo: "Siempre nos sentiremos orgullosos" decía.

"Nos sentimos un poco mayores cuando hablamos de esos 20 años, pero siempre recordamos que siempre nos hemos sentido orgullosos de dos cosas: la primera, de tener ADN sevillano y la segunda de que, cuando llegaron cambios importantes, teníamos que seguir en Sevilla", argumentaba Fede Quintero tras mandar un mensaje de apoyo tanto a Joaquín Caparrós como a Pepe Mel, exentrenadores de Sevilla y de Betis respectivamente.

PUEDE INTERESARTE El Lille renueva a Tanguy Nianzou meses después de su fichaje

En este sentido, Fede Quintero recordaba que "nosotros teníamos claro que queríamos seguir estando en Sevilla, queríamos seguir siendo los sevillanos. No fue fácil, sabemos que hay que luchar mucho, así que invito a todos los jóvenes a seguir luchando"

Junto al máximo representante de ElDesmarque, acudieron a la cita otros miembros del equipo de trabajo como son Jorge Liaño, Javi Padilla, Nacho Delgado, Kiko Hurtado, premiado hace años por una espectacular imagen de Kike Salas celebrando un gol ante el Betis, Basilio García, Álvaro Borrego o Tito González, que también recibió galardón el pasado año por su reportaje con la madre de Antonio Puerta.

PUEDE INTERESARTE La pelota, en el tejado de Andrés Castrín

Con algunas bromas incluidas, Quintero agradeció al Sevilla que reconozca a la prensa y "siga respetando la independencia de la prensa". "Nosotros nos fraguamos en una continua aventura, queríamos cambiar el periodismo que se vivía, hacíamos algo más digital", continuaba recordando antes de dedicar el premio, de igual manera, a todas las víctimas del desgraciado accidente ferroviario vivido en Urda hace semanas.

Antes de cerrar su discurso, Fede Quintero prometió que "seguiremos intentando hacer periodismo de calidad" y se despidió con un emotivo mensaje: "Gracias a mi padre por lo que me inculcó".