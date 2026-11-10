Basilio García Sevilla, 10 NOV 2026 - 10:13h.

El club entiende que la oferta de renovación presentada es suficiente, pero sus agentes lo mueven por LALIGA

Andrés Castrín no se moja sobre su futuro: "Que se encarguen los agentes"

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El Sevilla FC tiene varios frentes de trabajo por delante antes de que llegue el mes de enero, y uno de los más llamativos es el de Andrés Castrín. El central lucense, afianzado como titular en el inicio de la temporada, aunque suplente ante el Deportivo Alavés, acaba contrato el próximo 30 de junio de 2027 y, si no cambia nada en poco más de un mes -51 días-, con el Año Nuevo, podrá empezar a negociar con otro club según recoge la reglamentación de operaciones en el mundo del fútbol.

Aunque en el club quieren que el gallego se quede, y así se lo han hecho saber con una oferta que le coloca en un escalón salarial intermedio de la plantilla -como otros canteranos como Kike Salas o José Ángel Carmona-, en estos momentos se encuentran a la espera de su decisión. Sin embargo, los agentes del jugador -está representado por Joseba Díaz- no están conformes y llevan tiempo moviéndose con clubes de LALIGA EA SPORTS para buscarle un acomodo al jugador y un salario mayor. Se ha hablado insistentemente del Valencia CF y también de los clubes gallegos que supondrían un regreso a su tierra.

El Sevilla entienden que la pelota esté en el tejado de Andrés Castrín y que renovará cuando él quiera, pero no se producen los movimientos adecuados a pesar de que el club empezó a tratar esta ampliación de contrato la pasada primavera. Según ha indicado Diario de Sevilla, solo tres jugadores más de la actual plantilla cobrarían más que el central. En Nervión ya tienen experiencia con ofrecer contratos fuera de mercado a canteranos que comienzan su carrera en el primer equipo de forma fulgurante y su rendimiento acaba decayendo, así que no quieren tropezar de nuevo en la misma piedra y entienden que lo ofrecido es acorde con un jugador que supera por poco los 30 partidos en la élite.

Su suplencia ante el Alavés

En este contexto, la suplencia del jugador en el partido del viernes ante el Deportivo Alavés se entendió en algunos foros como un aviso al jugador. Sin embargo, responde a una decisión técnica de Luis García Plaza, que quiere ir metiendo a Arouna Sangante en la dinámica. El senegalés, que se ha marchado con su selección, se ha encontrado con numerosos obstáculos desde su llegada a principios de verano, cuando se convirtió en la gran apuesta del Sevilla para el centro de la defensa, y la intención del cuerpo técnico es que vaya cogiendo poso en el equipo.

En esas, la postura del Sevilla está clara, esperar a que Andrés Castrín valore positivamente la oferta que tiene encima de la mesa. Sus agentes siguen moviéndolo en el mercado en busca de una propuesta mayor y en las oficinas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios esperan un movimiento positivo por parte del entorno del jugador que, de momento, no llega.