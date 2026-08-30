Basilio García Sevilla, 30 AGO 2026 - 10:57h.

"Yo estoy bien, estoy muy a gusto, estoy trabajando, lo único que pienso es en trabajar"

Andrés Castrín, oferta sobre la mesa y galones del primer equipo

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El mercado de fichajes toca a su fin y esperan horas frenéticas en torno al Sevilla FC. Fichajes, alguna salida por confirmar, y quién sabe si alguna sorpresa. Nadie esperaba que se marchara Oso en una operación casi relámpago al Estrasburgo, y en una situación similar en cuanto a lo contractual se encuentra Andrés Castrín.

El lucense fue titular este sábado en el partido ante el Atlético de Madrid, formando línea de centrales con Kike Salas y relegando a un fichaje como Arouna Sangante al banquillo. De momento, Castrín no ha renovado pese a que hace meses conoció el interés del club en hacerlo y tiene una propuesta encima de la mesa que el club espera concretar en septiembre.

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Este sábado, tras el pitido final, fue uno de los que compareció en zona mixta, sin dejar nada claro qué va a suceder con su futuro. Cuestionado sobre si tiene alguna posibilidad de salir, puso el asunto en manos de sus representantes. “Yo la verdad es que estoy centrado en mi día a día. Estoy jodido por perder, pensando que podía haber dado más, que podemos dar más. Estoy pensando mañana en analizar lo que hemos hecho mal, para corregir, para el domingo estar bien y sacar los tres puntos, que para mí es lo único importante”, afirmaba para comenzar.

“Esas cosas no dependen de mí ya, de eso ya que se encarguen los agentes y ya está”, continuaba un Castrín que sin confirmar ni desmentir nada, admitió que se encontraba a gusto en el club. “Yo estoy bien, estoy muy a gusto, estoy trabajando, lo único que pienso es en trabajar. Es lo único que te digo”, zanjaba.

Lo tangible en cuanto a la situación del defensor es que existe la propuesta, que Andrés Castrín ha tomado galones y dorsal ya del primer equipo por motivos de edad, y que tras su buen final de temporada Luis García Plaza tiene total confianza en él. También que su salario es bajo, que el club tiene las ya sabidas limitaciones económicas y que hay clubes que se han interesado por él. La resolución, en solo unos días.

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La charla del descanso. “La verdad es que fueron dos partes bastante diferentes. El primer tiempo la verdad es que no ajustábamos bien, tuvimos sobre todo desajustes que nos han llevado a no estar cómodos, a llegar un poquito más tarde, a que el Atlético saliera de presión muy fácil. En la primera parte, cuatro disparos de ellos, tres goles, pues es jodido. De la segunda parte me quedo con la actitud. El equipo le ha echado valor, le ha echado ganas. Y este es nuestro trabajo de partido a partido. Sabemos que no podemos regalar un tiempo y más contra este nivel de gente”.

La polémica. “Un detalle, también el penalti, que ahora parece que era penalti por lo que me dicen, podría ser también un punto de inflexión en el partido para ponerse el 2-3 faltando unos minutos. Yo me quedo con la actitud. Tenemos que intentar hacerlo antes y ya está”.