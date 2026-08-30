Basilio García Sevilla, 30 AGO 2026 - 00:35h.

"El fútbol tiene momentos, caminos y decisiones que no siempre dependen totalmente de uno"

García Plaza explica su enfado por la marcha de Oso y pide penalti: "Espero que salga en el vídeo"

Compartir







El traspaso de Joaquín Martínez Gauna ‘Oso’ del Sevilla FC al RC Estrasburgo no es oficial, pero está al caer, como ya se conocía. Sin embargo, se ha producido un hecho curioso, y es que el futbolista ha lanzado su mensaje de despedida antes de que los clubes oficialicen la operación.

El jugador está en Estrasburgo desde el viernes, cuando viajó en vuelo privado desde el Aeropuerto de San Pablo, ha pasado las pruebas médicas según lo previsto y el fichaje está cerrado. Sin embargo, entre que el Estrasburgo ha jugado este sábado contra el Lens, consiguiendo su primera victoria de la temporada, y el Sevilla se medía al Atlético de Madrid, la oficialidad se está dilatando.

Con todo, el jugador ya se ha despedido a través de las redes sociales, por lo que en las próximas horas será oficial el traspaso que más ha enfadado a Luis García Plaza de todos los que se han producido.

PUEDE INTERESARTE Oso ya no entrena y pone rumbo a Estrasburgo

La despedida de Oso

Hoy me toca despedirme de una casa que ha significado muchísimo para mí.

Después de todo lo vivido, ha llegado el momento de cerrar una etapa en el Sevilla FC y comenzar un nuevo capítulo en mi carrera, esta vez lejos de casa.

Han sido años de aprendizaje, de crecimiento, de momentos buenos y también difíciles, pero sobre todo a los que me han hecho crecer como futbolista y como persona. Llegué con sueños e ilusión y me voy habiendo tenido el privilegio de defender esta camiseta y este escudo.

Quiero dar las gracias a todos mis compañeros, entrenadores y cuerpos técnicos con los que he compartido este camino. También a toda la gente de la cantera y a cada uno de los trabajadores del club que, desde el primer día, nos hicieron sentir a mi y a mi familia como en casa.

Me llevo personas, momentos y recuerdos que estarán conmigo para siempre.

Y quiero dirigirme especialmente a vosotros, los sevillistas.

GRACIAS DE CORAZON. Desde el primer momento me habéis mostrado vuestro cariño y Vuestro apoyo, y me habéis hecho sentir uno más de vosotros. Os aseguro que he dejado todo en cada entrenamiento, en cada partido y en cada balón que he disputado por este escudo.

Me voy con la cabeza alta y con la tranquilidad de saber que siempre di lo mejor de mi cuando me tocé defender esta camiseta y que pude aportar mi granito de arena para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos.

También quiero que sepáis que mi compromiso con el Sevilla FC siempre fue absoluto y que siempre estuve dispuesto a seguir defendiendo estos colores. Pero el fútbol tiene momentos, caminos y decisiones que no siempre dependen totalmente de uno. Hoy nuestros caminos se separan y lo hago respetando las decisiones tomadas y agradecido por todo lo que este club me ha dado.

Ahora comienza para mí una nueva etapa, un nuevo reto que afronto con muchísima ilusión, ambición y ganas de seguir creciendo. Me voy lejos de Sevilla, pero me llevo conmigo todo lo vivido aquí y un cariño que la distancia no va a cambiar.

Porque hay lugares de los que uno se marcha, pero que nunca terminan de irse de uno. Una parte de vosotros se viene conmigo y una parte de mi se queda aquí para siempre. Gracias por todo sevillistas, os quiero. Nos volveremos a ver.