Basilio García Sevilla, 10 MAY 2026 - 11:55h.

El equipo en el que se formó celebra la progresión del futbolista de Riotorto

El Sevilla ultima la renovación de Andrés Castrín, que firmará hasta 2030

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Si a cualquier aficionado al fútbol le hablan de Andrés López Gallo, no tendrá muy claro de quién se trata. Pero si se le refiere a Castrín, ya la cosa cambia. El defensa central del Sevilla FC ha ido creciendo durante la temporada hasta convertirse en uno de los baluartes del equipo en el tramo final, demostrándolo al mundo con su gol este sábado ante el RCD Espanyol, en el que recorrió muchísimos metros con el balón en los pies para acabar batiendo a Marko Dmitrovic y poner el empate en el marcador en un partido que, hasta entonces, condenaba a su equipo al sufrimiento.

Su actuación el sábado fue la confirmación de la alternativa que Matías Almeyda le diera ya en la primera jornada, cuando fue titular en San Mamés ante el Athletic Club junto a Kike Salas en un equipo que no podía inscribir a sus fichajes. Con todo, ha sido los dos canteranos los que han acabado por sostener al equipo cuando pintaban bastos.

Tras el partido, el club sevillista compartió un vídeo de la celebración del jugador que, entre lágrimas, era abrazado por sus compañeros. “Apunten su nombre: Andrés López Gallo ‘Castrín”, publicaba el Sevilla.

Acto seguido, el CD Lugo, donde se formó, contestaba en gallego expresando su alegría por el crecimiento del que fue su jugador. “Nós xa o tiñamos apuntado desde hai moito tempo. Que orgullo, Andrés. Parabéns!”, por si fuera necesario, traducido a español resulta “nosotros ya lo tenemos apuntado desde hace mucho tiempo. Que orgullo, Andrés, ¡Felicidades!”. Un detalle del club con el que debutó en el fútbol profesional, y en el que la dirección de cantera sevillista le echó el ojo para ficharle en el verano de 2024.

Castrín y el Lugo

Castrín se fue formando en el Polvorín FC hasta que dio el salto al primer equipo en diciembre de 2021, con apenas 18 años. En enero de 2023 empieza a jugar en LALIGA HYPERMOTION, y cumple siete partidos en la temporada del descenso de los lucenses. En la siguiente temporada, en Primera Federación disputa 21 encuentros entre la competición liguera y la Copa del Rey, y ya ese verano acaba fichando por el Sevilla.

En esta temporada se ha confirmado como un central muy a tener en cuenta, alcanzando ya la veintena de apariciones con el primer equipo. El club trabaja en su renovación, tal y como adelantó ElDesmarque hacia varias semanas, y todo se encamina hacia un nuevo contrato, hasta 2030, con plenos galones en la plantilla profesional.