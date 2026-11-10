Pepe Jiménez Sevilla, 10 NOV 2026 - 11:29h.

El zaguero ha disputado seis encuentros hasta ahora

La drástica reducción de salario de Tanguy Nianzou

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El nombre (y el historial) de Tanguy Nianzou nunca deja indiferente al aficionado al fútbol. El zaguero francés, la gran apuesta de Monchi para sustituir a Jules Koundé en el Sevilla, abandonó el Sánchez-Pizjuán este verano, tras un largo historial de decepciones y lesiones, para marcharse al Lille. Ahora, tras apenas seis encuentros y unos meses en Francia, renueva su contrato... hasta 2029.

Con el Sevilla aún pagándole parte de la ficha que tenía pendiente en el Sánchez-Pizjuán, Tanguy Nianzou ha renovado su contrato con el Lille -desconocemos si aumentando su salario- hasta 2029. Según se puede leer en el comunicado ofrecido por el club galo, el presidente del equipo asegura que "desde su llegada al club este verano, Tanguy se ha consolidado como un jugador clave en nuestra plantilla, aportando una gran experiencia y una actitud impecable. Esta renovación de contrato se alinea perfectamente con nuestro proyecto deportivo: construir un equipo competitivo y ambicioso, capaz de rendir al máximo nivel. Tanguy posee grandes cualidades, que demuestra partido tras partido, además de un importante potencial de desarrollo. Estamos encantados de seguir creciendo juntos".

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Por su parte, el futbolista -que tenía firmado hasta 2028 previamente- asegura que "me siento genial, tanto física como mentalmente, y también con mis compañeros y en el club. Cuando surgió la oportunidad de esta rápida renovación de contrato, no lo dudé. Mis primeros meses me han confirmado que puedo planificar el futuro, ¡y eso me hace muy feliz! Ahora, necesito concentrarme en lo esencial: seguir trabajando bien y disfrutar. Pero ya estoy pensando en el próximo partido, el de Rennes, donde tendremos que hacer un gran partido. Después, aprovecharemos al máximo el próximo parón para volver aún más fuertes contra el Lyon. Por supuesto, pienso en la afición: vuestro apoyo significa mucho para mí, ¡y espero contar con vuestro respaldo, especialmente este domingo!".

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En el Lille además presumen de que "en cinco partidos con el LOSC esta temporada (dos de ellos en la Champions League), Tanguy ya se ha distinguido por su experiencia al más alto nivel, así como por sus cualidades técnicas y atléticas, cualidades muy valiosas para la plantilla del Lille".

Por el momento, Nianzou ha disputado seis encuentros con el Lille después de arrancar la temporada -sorpresa- lesionado. Con una asistencia en su debut, el ex del Sevilla suma 498' y una expulsión ante el Mónaco.