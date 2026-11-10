Pepe Jiménez Sevilla, 10 NOV 2026 - 09:19h.

Luis García Plaza, pendiente de los internacionales antes del derbi

García Plaza detecta cuál es el principal problema a corregir en su Sevilla

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Cambio de planes en el Sevilla. La entidad blanquirroja, tras su empate ante el Alavés y una sesión de recuperación suave este pasado sábado, tenía previsto reincorporarse a los entrenamientos este martes, pero tal y como ha anunciado la entidad, Luis García Plaza retrasa la vuelta al miércoles.

Sin muchos más detalles y sin nueve de sus jugadores al ser llamados por sus respectivas selecciones, el conjunto blanquirrojo postpone su regreso a la ciudad deportiva para este miércoles por la tarde, omitiendo así una de las sesiones que tenía previstas para esta semana de parón.

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A la espera de algún detalle más -cabe recordar que Vargas ha retrasado su viaje por gastroenteritis y podría haber algún jugador más afectado-, lo único que sí sabemos es que Luis García Plaza trabajará esta semana sin nueve de sus jugadores después de que hayan sido llamados por sus respectivas selecciones.

Rubén Vargas, una vez recuperado, se marchará a Suiza; Vlachodimos con Grecia; Suazo con Chile; Kochorashvili con Georgia; Robbie Ure con Escocia; Lucas Stassin con Bélgica sub 21; Guillén con España sub 19; Guridi con la selección vasca; y, por último, Arouna Sangante con Senegal.

La vuelta de los internacionales a Sevilla

Con ello, lo realmente importante es saber cuándo volverán los internacionales a Sevilla la próxima semana, ya que García Plaza podría tener apenas un par de sesiones con ellos.

El jugador que más preocupa es Gabriel Suazo, que no solo se espera que juegue todo con su selección, sino que además suele ser el futbolista que se incorpora más tarde, llegando incluso a condiciar algún entrenamiento del Sevilla los viernes, intentando así que el capitán se ejercite con sus compañeros.

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Por el momento, el trabajo sin internacionales se retrasa un día más -no debe tener demasiada importancia- y habrá que esperar al miércoles para volver a ver a los jugadores del Sevilla sobre el césped.