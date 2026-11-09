Tito González | Basilio García Sevilla, 09 NOV 2026 - 20:45h.

Es socio desde hace un cuarto de siglo, viene de San José de La Rinconada y recuerda a la leyenda sevillista con su nombre

Antonio Puerta sigue presente: nueva peña sevillista con su nombre en Priego de Córdoba

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Cada uno de los sevillistas que pueblan el Ramón Sánchez-Pizjuán o siguen al club en la distancia tienen una particular historia de amor al Sevilla FC. Las hay más convencionales y otras más rebuscadas, pero este medio ha dado sin lugar a dudas con una de las más curiosas. Casi 20 años después del fallecimiento del futbolista que cambió la historia del club nervionense, ElDesmarque ha podido hablar con Antonio Puerta… el aficionado.

Antonio Puerta Martín es un sevillista incorruptible que desde hace 25 años acude todos los fines de semana y partidos de guardar desde San José de La Rinconada al corazón de Nervión, y trae consigo la curiosa particularidad de que se llama igual que el futbolista que falleciera en agosto de 2007 para convertirse inmediatamente en leyenda del Sevilla FC, con la única diferencia de que el apellido materno del jugador era Pérez. Pero no solo él, también su hijo que es un habitual tanto en el coliseo nervionense como en los desplazamientos del equipo a los distintos campos de España.

“Vamos, vamos con eso”, afirma cuando se le habla de la coincidencia con el futbolista fallecido. “Conocimos a Antonio Puerta, lo conocimos en la ciudad deportiva cuando era juvenil. Todavía no jugaba en el primer equipo, y le dijimos que nos llamábamos igual que él. Le dio alegría, entonces no era tan famoso ni nada”, rememora.

Con todos estos argumentos, queda claro cuál fue el gol que más celebró en su trayectoria como aficionado sevillista, así que la memoria se le va al 27 de abril de 2006, aquel Jueves de Feria inolvidable para una afición que, tras décadas penando, por fin veía a su equipo colarse en una final continental. “El día del Schalke nos íbamos a salir del pellejo, es el día que más he disfrutado yo aquí”. Quién le iba a decir entonces que su equipo dominaría con autoridad el palmarés de la segunda competición continental… o que aquel joven futbolista terminaría de esa manera tan trágica su prometedora carrera deportiva.

La fidelidad de Antonio Puerta

Con un número de socio que roza el 10.000 y un cuarto de siglo ininterrumpido a las espaldas, Antonio Puerta reconoce que el equipo de ahora le tiene “desilusionado”. “Hemos tenido años tan buenos que ahora tenemos el bajón. No veo jugadores ahora como Kanouté, como Luis Fabiano, como esa gente... Es complicado”.

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Eso sí, lanza un mensaje al sevillismo y, de paso, se acuerda del buen momento del próximo equipo que visitará el Sánchez-Pizjuán, nada manos que el eterno rival, el Real Betis Balompié. “Hay que venir y hay que aguantar el chaparrón, porque ahora con los béticos hay que aguantar el chaparrón. Está el Champions y están por las nubes, pues a aguantar el chaparrón”, expresa en un ejemplo más sobre cómo se vive la rivalidad futbolística en la capital de Andalucía.