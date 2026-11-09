Pepe Jiménez Sevilla, 09 NOV 2026 - 14:56h.

El jugador debería incorporarse a su selección en los próximos días

García Plaza defiende la decisión con Rubén Vargas y lamenta la puntería: "Nos ha faltado meterla"

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Rubén Vargas, de momento, se queda en Sevilla. El extremo blanquirrojo, señalado en su última cita ante el Alavés después de un pésimo encuentro, retrasa su viaje a Suiza para concentrarse con su selección debido a una gastroenteritis.

Según ha informado la selección suiza, el atacante "no podrá viajar a Suiza el lunes debido a problemas gastrointestinales. Se unirá al equipo tan pronto como se recupere".

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Cabe recordar que la entidad blanquirroja se ejercitó el pasado sábado en una sesión de recuperación y no volverá a los entrenamientos hasta este martes, por lo que este pequeño impedimento -parece- no le obligará a trabajar con sus compañeros antes de marcharse con su selección.

Lo lógico es que el futbolista se una a sus compañeros en los próximos días y, al menos, esté disponible para el segundo encuentro de Suiza el próximo lunes ante la Escocia de Robbie Ure, encuentro en el que podrían encontrarse los dos jugadores del Sevilla.

Teniendo en cuenta esta cita, todo apunta a que Rubén Vargas debería volver a Sevilla entre el martes o el miércoles, siendo éste último día posiblemente en el que se ejercitará con sus compañeros antes del derbi ante el Betis. Otros compañeros, como Kochorashvili o Gabriel Suazo -especialmente- apuntan a sumarse un poco más tarde, situación que debe llevar a Luis García Plaza a gestionar, estudiar y medir especialmente el estado físico de sus internacionales, ya que muchos apenas tendrán un par de entrenamientos antes de enfrentarse al máximo rival en el Sánchez-Pizjuán.