Pepe Jiménez Sevilla, 09 NOV 2026 - 13:46h.

La polémica del Sevilla y los árbitros, en la élite masculina, femenina e incluso en el filial

El enésimo mensaje de Luis García Plaza a los árbitros tras caer ante el Getafe

Compartir







La Asociación Española de Árbitro de Fútbol (AESAF) ha anunciado que solicitará al Comité de Disciplina de Fútbol Femenino que abra un expediente disciplinario contra el Sevilla tras las últimas quejas de la entidad blanquirroja sobre la colegiada Ágata López, encargada de dirigir el polémico encuentro ante el Logroño United.

Tras la cita, el Sevilla publicó una serie de mensajes en sus redes sociales que han despertado la indignación de la AESAF, que espera que el Comité de Disciplina actúe contra los intereses blanquirrojos.

PUEDE INTERESARTE Sangante vuelve a la rueda

Así lo ha anunciado la AESAF:

"La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) solicitará al Comité de Disciplina de Primera División de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la apertura de un expediente disciplinario por las graves acusaciones realizadas desde los canales oficiales del Sevilla FC contra la colegiada Ágata López, tras el empate (2-2) ante el Logroño United, correspondiente a la décima jornada de Liga F. La Asociación considera inadmisible que un club profesional responsabilice públicamente a una árbitra del resultado de un encuentro y utilice expresiones que cuestionan su integridad y profesionalidad.

Tras el partido, la cuenta oficial de X del Sevilla FC Femenino publicó un mensaje en el que recurrió a expresiones como “hurtar”, “birlar”, “sisar” o “robar” para cuestionar la decisión arbitral sobre la jugada del empate. A estas manifestaciones se sumó la crónica publicada en la página web del club, en la que se responsabilizaba a la colegiada de haber privado al conjunto sevillista de la victoria tras una jugada revisada en varias ocasiones.

PUEDE INTERESARTE García Plaza detecta cuál es el principal problema a corregir en su Sevilla

AESAF considera que estas manifestaciones traspasan la línea que separa la legítima crítica deportiva de las acusaciones que atentan contra la dignidad y la reputación profesional del colectivo arbitral. La Asociación recuerda que las decisiones adoptadas sobre el terreno de juego pueden ser objeto de análisis y debate, pero rechaza que se utilicen expresiones que pongan en cuestión la honestidad y la integridad de quienes ejercen el arbitraje.

Asimismo, la Asociación subraya la especial responsabilidad que corresponde a los clubes profesionales en su comunicación pública, especialmente por la repercusión de los mensajes difundidos desde sus canales oficiales. En este sentido, advierte de que este tipo de acusaciones dañan la reputación profesional de la colegiada, contribuyen a deteriorar la confianza en el colectivo arbitral y perjudican la credibilidad de la propia competición.

Con la solicitud de apertura de expediente disciplinario, AESAF pretende que los órganos competentes de la RFEF examinen los hechos y determinen las posibles responsabilidades derivadas de las manifestaciones realizadas por el Sevilla FC, en defensa de la dignidad y los legítimos intereses del colectivo arbitral.

Por todo ello, AESAF exige al Sevilla FC una rectificación pública e inmediata de las acusaciones vertidas, así como una disculpa expresa a la colegiada Ágata López y al colectivo arbitral. La Asociación reitera que el respeto hacia quienes ejercen la labor arbitral constituye una responsabilidad compartida por todos los participantes y una condición indispensable para garantizar el desarrollo de una competición sana, justa y respetuosa".